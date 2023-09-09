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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير يوجه نصائح مهمة لبناء جيل قادر على قيادة العلم والبحث العلمي

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2023

قدم  الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، بعض النصائح المهمة للطلاب قبل دخولهم المرحلة الجامعية، مؤكدًا أن الاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية يمثل الأساس لتحقيق النجاح في هذه المرحلة الهامة من الحياة الأكاديمية.

وأوضح أن وضع خطة دراسية واضحة ومدروسة يمكن أن تسهم بشكل كبير في توجيه الطلاب نحو تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

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وقال أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إنه يجب على الطلاب أن يتذكروا أن الجامعة هي فرصة لاكتشاف ميولهم واهتماماتهم وتوسيع آفاقهم، وعليهم أن يكونوا مستعدين للاستفادة القصوى من هذه الفترة والمشاركة في الأنشطة الطلابية والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.

وأوضح الخبير التربوي، أن تأهيل جيل جديد من شباب الجامعات المتميزين القادرين على قيادة العلم والبحث العلمي هو عملية متعددة الأبعاد تتطلب تكامل الجهود من العديد من الجهات، بما في ذلك الجامعات والمؤسسات البحثية والحكومات.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن هناك بعض الخطوات والاستراتيجيات التي يمكن اتخاذها لتحقيق هذا الهدف:

-تشجيع الفضول والاهتمام بالعلوم:

يجب تعزيز الفضول والاهتمام بالعلوم والبحث العلمي، وذلك يشمل تنظيم ورش عمل وأنشطة تعليمية تشجع الطلاب على استكشاف المواد العلمية بطرق ممتعة وتفاعلية.

-توفير بيئة تعليمية محفزة:

يجب أن تكون الجامعات والمؤسسات البحثية بيئات تعليمية تشجع على التفكير النقدي والبحث والاكتشاف، ويجب تقديم برامج دراسية متميزة ومنح دراسية وفرص للبحث للطلاب المتميزين.

-تعزيز التفكير الاستقلالي والإبداع:

يجب تشجيع الطلاب على تطوير مهارات التفكير الاستقلالي والإبداع من خلال مناهج تعليمية تشجع على حل المشكلات والتفكير النقدي.

-توجيه ودعم البحوث الطلابية:

يجب توجيه الطلاب ودعمهم في مجال البحث العلمي من خلال توفير مشرفين مختصين وموارد للبحث والتطوير.

-توفير منصات للتعاون والتبادل العلمي:

يجب تشجيع الطلاب على المشاركة في مؤتمرات وندوات ومنتديات علمية والتعاون مع زملائهم.

-توجيه مهني ومسار واعد:

يجب تقديم الدعم والإرشاد للطلاب لاختيار مسارات وظيفية وبحثية واعدة في مجالاتهم المهتمين بها.

-دعم البحوث الابتكارية:

يجب توفير التمويل والبنية التحتية للبحث والابتكار وتشجيع الشراكات بين الجامعات والصناعة لتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وحلول تطبيقية.

-تقييم الأداء والمراقبة المستمرة:

يجب تقديم آليات لقياس وتقييم الأداء البحثي للطلاب وتحفيزهم على تحقيق الأداء المتميز.

-الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية:

يجب توفير البنية التحتية اللازمة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم البحث والتعليم العلمي.

واختتم الخبير التربوي، قائلاً إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزامًا من الجامعات والمؤسسات التعليمية والمجتمع ككل لتعزيز البحث العلمي وتمكين الشباب ليكونوا قادة في مجالاتهم، ويعتمد النجاح على تكامل الجهود والاستثمار في مستقبل البحث والتطوير.

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