عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فى عيد المعلم المصري.. خبير: يحتاجون إلى الدعم ليكونوا في أفضل حالاتهم العملية

معلم
معلم

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن يوم المعلم أو عيد المعلم هو يوم للتذكير بأهمية التعليم والمعلمين في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث يأتي المجتمع معًا ليعبر عن امتنانه واحترامه للمعلمين.

وأوضح شحاتة أن المعلمين يلعبون دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل الأجيال الصاعدة، حيث يمتلكون القدرة الفريدة على نقل المعرفة والقيم والمهارات إلى الشباب.

txt

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. عبر هذا الرابط

txt

خبير يقدم نصائح مهمة لأولياء الأمور لتهيئة الطلاب للمرحلة الجامعية

وقال أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن عيد المعلم يعكس الاعتراف بالتضحيات التي يقدمها المعلمون يوميًا من أجل تعليم الأجيال الجديدة، حيث يسهمون بشكل كبير في تطوير المجتمع وبناء مستقبل أفضل للجميع، موضحًا أن عملهم الجاد والمخلص يستحق كل التقدير والدعم.

وأضاف الخبير التربوي: “عندما نتحدث عن مستقبل التعليم، يجب أن نبدأ بالتأكيد على أن المعلم يمثل الركيزة الأساسية في هذا المجال، وأنهم الذين يقومون بنقل المعرفة ويلهمون الطلاب ليكونوا القادة والمبدعين في المستقبل، لذلك فإن دعم وتحسين وضع المعلم ليس مجرد شعار، بل هو التزام حقيقي يجب أن نعمل جميعًا على تحقيقه”.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى أن المعلمين يواجهون تحديات كبيرة في مجتمعاتنا اليوم، لأنهم يعملون بجهد لبناء جيل مستقبلي مثقف ومثابر، ولكن في الوقت نفسه، يحتاجون إلى الدعم والاهتمام ليكونوا في أفضل حالاتهم العملية والنفسية، ويجب علينا أن نتحمل المسئولية معاً ونعمل على توفير بيئة محفزة وملهمة للمعلمين.

وذكر أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تحسين أوضاع المعلم لا يعود بالنفع على المعلم نفسه فقط، بل يؤثر بشكل كبير على تجربة التعلم للطلاب، فعندما يكون المعلم في وضع جيد ومدعوم، يتمكن من تقديم تعليم أفضل وتحفيز الطلاب ليكونوا أفضل إصدار من أنفسهم.

لذلك قال الخبير التربوي: “يوم المعلم أو عيد المعلم دعونا لا نقتصر على الحديث عن أهمية المعلم، بل لنعمل سوياً على تحسين ظروفهم وتوفير الدعم اللازم لهم، لانهم يقومون بمهمة عظيمة، ويستحقون كل الدعم والتقدير من مجتمعنا”.

عيد المعلم يوم المعلم التعليم المعلمين المعلم الطلاب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعر الرسمي لـ السجائر في الأسواق.. اعرف وصلت كام؟

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

العاصفة دانيال في الطريق لمصر|الأرصاد تفجر مفاجأة وهذا ما يحدث خلال ساعات

3 أندية في شهر.. عمرو وردة يعود للدوري المصري رسميا

بحبها ومعرفش القانون|طالب الثانوية :أقمت علاقة مع طالبة الإعدادي لـ 3سنوات

إصابة قوية وقضايا بالصين| لحظات صعبة هددت بإنهاء مسيرة موديست مهاجم الأهلي الجديد.. وهذه قصة فشله بألمانيا

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. رابط مباشر للاستعلام

خبير يوجه نصائح مهمة لبناء جيل قادر على قيادة العلم والبحث العلمي

لطلاب الثانوية العامة دور ثان 2023| نصائح لاختيار الكلية المناسبة.. طريقة الاستعداد للمرحلة الجامعية.. مهارات تغير مستقبلك المهني

لطلاب الدور الثاني 2023.. كيف تستعد للمرحلة الجامعية واختيار الكلية المناسبة؟

ترشيحاتنا

صحف السعودية: مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى.. وولي العهد يعلن إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.. والمغرب يشيّع ضحايا الزلزال

2.3 % زيادة في أسعار الذهب بمصر.. وصل كم الآن؟

بعد ضمان بقاء محمد صلاح.. ليفربول يلبي رغبة يورجن كلوب

يهز أساس مجموعة العشرين.. ماكرون يندد بمواصلة هجوم روسيا على أوكرانيا

إيطاليا تنسحب من اتفاق كبير مع الصين.. وسفير بكين يحذر

خالد فهمي يكشف أهمية مشاركة مصر في مجموعة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع بجنود التكتيكي بالمنطقة المركزية العسكرية

استقبلوه بالشماريخ.. عمرو دياب يشعل حماس الجمهور في أبو ظبى.. شاهد

انقذوا حلمي بكر| تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار الشهير وسبب اختفائه

فيديو

كان معمول لفيلم نجم شهير.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن كليب السخان

المغرب مجرد بروفة.. اعرف قوة زلزال الفناء وكيف سيمزق القشرة الأرضية «فيديوجراف»

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

ودع الـ 1900 جنيه .. سعر مثالي لشراء الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ