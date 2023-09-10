أعلن اللاعب أحمد حسن وجود علي معلول على رأس قائمة منتخب تونس في القاهرة لمواجهة الفراعنة وديا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "علي معلول على رأس قائمة منتخب تونس في القاهرة لمواجهة الفراعنة وديا".

وأعلن الإعلامي أحمد حسن عن مغادرة الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي والمنتخب التونسي، معسكر الفريق الأحمر الحالي في النمسا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: "معلول يغادر معسكر الأهلي في النمسا من أجل الالتحاق بمنتخب تونس".

كان علي معلول تلقى استدعاءً من منتخب بلاده استعدادًا لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.