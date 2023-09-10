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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العاصفة دانيال .. مفاجأة ستحدث فى طقس الساعات المقبلة

عاصفة
عاصفة

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس  خاصة فى ظل التغيرات المناخية حيث من المتوقع أن تأتي العاصفة دانيال فى ظل عدم استقرار حالة الجو خلال الأسابيع السابقة حيث شهدت بعد المناطق سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول فى فصل الصيف .

سحب رعدية وطقس بارد

وشهدت المحافظات خلال الفترة الماضية حالة ارتفاع فى درجات الحرارة إلا أن حالة الطقس ستشهد خلال الأيام المقبلة تحسنا في درجات الحرارة وفقا للأرصاد الجوية.

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تحول النهار إلى ليل.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة والعاصفة دانيال

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الأرصاد تحذّر من طقس اليوم .. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة |فيديو


حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
وهناك عدد من المناطق التي ستتأثر  بالعاصفة الممطرة دانيال، القادمة من الشواطئ الليبية خلال الساعات المقبلة، يصاحبها رياح وتكاثر للسحب العالية والمتوسطة والمصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة وبكميات مختلفة.


مناطق ستتأثر بالعاصفة دانيال 


ومن المتوقع أن تؤثر العاصفة دانيال بشكل كبير على المدن الساحلية اليونانية، والتي انتقلت في الساعات الأخيرة إلى الشواطئ الليبية، وعملت على ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية، وكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والرعدية.

ويُتوقع أن تنكسر حدتها بعض الشيء عندما تصل إلى السواحل المصرية، خاصة السواحل الغربية للبلاد ومحافظة مطروح، ومدينتي السلوم والضبعة، وقد يمتد تأثيرها إلى سيدي براني والعلمين.

من جانبها أكدت هيئة الأرصاد أنه لا يزال هناك اختلاف بتوقع مسار العاصفة بدقة، لافتة إلي ان النماذج تختلف فيما بينها على أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ ولكن فى جميع الحالات ستتأثر السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية بالعاصفة .

درجات الحرارة اليوم
 

- العاصمة الإدارية 37 - 36.

- بنها 38 - 36.

-  دمنهور 37 - 36.

- وادي النطرون 36 - 37.

- كفر الشيخ 37 - 36.

- المنصورة 37 - 36.

- الزقازيق 37 - 37.

- شبين الكوم 37 - 36.

- طنطا 37 - 36.

- دمياط 33 - 34.

- بورسعيد 33 - 34.

- الإسماعيلية 37 - 36.

- السويس 37 - 36.

- العريش 33 - 34.

- رفح 33 - 33.

- رأس سدر 38 - 37.

- نخل 38 - 34.

- كاترين 31 - 34.

- الطور 33 - 36.

- طابا 33 - 34.

- شرم الشيخ 38 - 41.

- الإسكندرية 34 - 34.

- العلمين الجديدة 33 - 33.

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المنخفض الليبي يضرب مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

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الأرصاد تُحذر المواطنين.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ 4 أيام القادمة

- مطروح 31  - 33.

- السلوم 33 -   33.

- سيوة 36 - 36.

- رأس غارب 38 -  41.

- الغردقة 38 - 41.

- سفاجا 37 - 40.

- مرسى علم 38 - 41.

- شلاتين 39 - 42.

- حلايب 35 - 38.

- أبو رماد 35 - 38

- رأس حدربة 36 - 39.

- الفيوم 35 - 37.

- بني سويف 34 - 36.

- المنيا 35 - 37.

- أسيوط 35 - 37.

- سوهاج 36 -   38.

- قنا 40 - 41.

- الأقصر 41 - 42.

- أسوان 41 - 42.

- الوادي الجديد 39 - 40.

- أبو سمبل 41 - 42.   

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