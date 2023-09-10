وساطة قطرية .. إيران والولايات المتحدة تقتربان من تبادل السجناء

أطلقت إيران سراح أربعة مواطنين أمريكيين من سجن إيفين بطهران ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، حيث انضموا إلى مواطن خامس كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية.

ووفقا لتقرير نشرته رويترز، عندما يتم تحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية غير المجمدة إلى البنوك في قطر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى تسلسل مصمم بعناية سيشهد مغادرة ما يصل إلى خمسة مواطنين أمريكيين مزدوجي الجنسية إيران وعدد مماثل من السجناء الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة وفقًا لثمانية مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات تحدثت إلى رويترز.

وكخطوة أولى، أطلقت إيران في 10 أغسطس سراح أربعة مواطنين أمريكيين من سجن إيفين بطهران ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، حيث انضموا إلى مواطن خامس كان بالفعل قيد الإقامة الجبرية. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هذه الخطوة بأنها الخطوة الأولى في عملية من شأنها أن تؤدي إلى عودتهم إلى وطنهم.

وقالت الإدارة الأمريكية إن من بينهم رجلي الأعمال سياماك نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (59 عاما) وكذلك الناشط البيئي مراد طهباز (67 عاما) الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا. ولم تستجب عائلتا طهباز وشرقي لطلبات التعليق. ورفض محامي عائلة نمازي التعليق.

ولم يتم الكشف عن هوية الأميركيين الرابع والخامس، وأحدهما بحسب مصدرين امرأة. ولم تتمكن رويترز من تحديد السجناء الإيرانيين الذين ستتبادلهم الولايات المتحدة بدورهم.

في قلب المفاوضات التي صاغت هذا الاتفاق بين القوة العظمى التي تصفها إيران بـ 'الشيطان الأكبر' والجمهورية الإسلامية التي تصفها واشنطن بأنها دولة راعية للإرهاب، تقع دولة قطر الصغيرة ولكنها غنية للغاية.

وقال مصدر مطلع على المناقشات إن الدوحة استضافت ثماني جولات على الأقل من المحادثات شارك فيها مفاوضون إيرانيون وأمريكيون يجلسون في فنادق منفصلة ويتحدثون عبر دبلوماسية مكوكية، حيث ركزت الجلسات السابقة بشكل أساسي على القضية النووية الشائكة والجلسات اللاحقة على إطلاق سراح السجناء.

وستنفذ الدوحة ترتيبًا ماليًا ستدفع بموجبه الرسوم المصرفية وتراقب كيفية إنفاق إيران للأموال غير المجمدة لضمان عدم إنفاق أموال على بنود تخضع للعقوبات الأمريكية، وسيعبر السجناء قطر عند مبادلتهم، وفقًا لثلاثة من المصادر. .

وقال دبلوماسي كبير: 'إيران أرادت في البداية الوصول المباشر إلى الأموال لكنها وافقت في النهاية على الوصول إليها عبر قطر'. إيران ستشتري الغذاء والدواء وستدفع قطر مباشرة”.

جمعت رويترز هذه الرواية لتفاصيل لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا حول مدى الوساطة القطرية في المحادثات السرية، وكيف تم الكشف عن الصفقة ومدى النفعية التي دفعت الطرفين إلى إبرام صفقة تبادل الأسرى. وأجرت رويترز مقابلات مع أربعة مسؤولين إيرانيين ومصدرين أمريكيين ودبلوماسي غربي كبير ومستشار لحكومة خليجية وشخص مطلع على المفاوضات.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية الصفقة التي لم يتم تنفيذها بالكامل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة ليست مستعدة للإعلان عن التوقيت الدقيق للإفراج عن السجناء. ورفضت الوزارة أيضًا مناقشة تفاصيل ما وصفه المتحدث باسم 'المفاوضات المستمرة والحساسة للغاية'.

'يمكنك بناء الثقة'

ولم تعلق الإدارة الأمريكية على توقيت تحويل الأموال. ومع ذلك، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، في 5 سبتمبر/أيلول، إن الجهود جارية لتحويل أموال إيران.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: 'العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران ليست علاقة ثقة. نحن نحكم على إيران من خلال أفعالها، لا شيء آخر'.

وأضاف المتحدث أن واشنطن وافقت على نقل الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى حسابات مقيدة لدى مؤسسات مالية في قطر، لكن لا تذهب أي أموال إلى إيران مباشرة.

ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على طلب رويترز للتعليق على تفاصيل المفاوضات أو دور قطر في المحادثات أو شروط الاتفاق النهائي.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية وبعثتها لدى الأمم المتحدة على الأسئلة التفصيلية المتعلقة بهذه القصة.

وتظهر رواية المصادر للمفاوضات كيف تجنب الاتفاق النزاع الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أهداف إيران النووية، وبلغ ذروته في لحظة نادرة من التعاون بين الخصوم منذ فترة طويلة، الذين يختلفون حول مجموعة من القضايا من برنامج إيران النووي إلى إيران. الوجود العسكري الأمريكي في الخليج.

وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران إلى نقطة الغليان منذ انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كرئيس للولايات المتحدة في عام 2018. ولم يكتسب التوصل إلى اتفاق نووي آخر سوى القليل من الاهتمام منذ ذلك الحين، حيث يستعد الرئيس جو بايدن للانتخابات الأمريكية عام 2024.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أيضًا إنه لم يطرأ أي تغيير في نهج واشنطن الشامل تجاه إيران، 'الذي يواصل التركيز على الردع والضغط والدبلوماسية'.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه بمجرد تحويل الأموال، سيتم الاحتفاظ بها في حسابات مقيدة في قطر، وسيكون للولايات المتحدة الإشراف على كيفية وتوقيت استخدام هذه الأموال.

وأثارت عملية النقل المحتملة انتقادات من الجمهوريين بأن بايدن، وهو ديمقراطي، يدفع في الواقع فدية للمواطنين الأمريكيين. لكن بلينكن قال للصحفيين في 10 أغسطس/آب إن الاتفاق لا يعني أن إيران ستحصل على أي تخفيف للعقوبات، موضحا أن واشنطن ستواصل التصدي 'بحزم لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة'.

وقال المصدر المطلع على المناقشات إن الوساطة التي تقودها قطر اكتسبت زخما في يونيو 2023، مضيفا أن ثماني جولات على الأقل من المحادثات عقدت منذ مارس 2022، مع تخصيص الجولات السابقة بشكل أساسي للقضية النووية وجولات لاحقة للسجناء.

وقال 'لقد أدركوا جميعا أن (المفاوضات) النووية هي طريق مسدود وتحول التركيز إلى السجناء. السجناء أكثر بساطة. من السهل الحصول عليهم ويمكنك بناء الثقة'. 'هذا عندما أصبحت الأمور جدية مرة أخرى.'

السجناء المتوقع عبورهم بقطر

وقالت المصادر الإيرانية والدبلوماسية والإقليمية إنه بمجرد وصول الأموال إلى قطر من كوريا الجنوبية عبر سويسرا، سيصدر المسؤولون القطريون تعليمات لطهران وواشنطن بالمضي قدما في عمليات الإفراج بموجب شروط وثيقة وقعها الجانبان وقطر في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس. . ولم تطلع رويترز على الوثيقة.

وقال المصدر المطلع على المحادثات إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من التحويل إلى البنوك في قطر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها. ولم تتمكن رويترز من تحديد البنوك المعنية.

وقال المصدر المطلع على المحادثات لرويترز 'السجناء الأمريكيون سيسافرون جوا إلى قطر من طهران والسجناء الإيرانيون سيسافرون من الولايات المتحدة إلى قطر ثم ينقلون إلى إيران'.

ووفقاً لاثنين من المطلعين الإيرانيين، والمصدر المطلع على المفاوضات والدبلوماسي الغربي الكبير، كان الجزء الأكثر تعقيداً في المحادثات هو ترتيب آلية لضمان الشفافية في تحويل الأموال واحترام العقوبات الأمريكية. وتم تجميد الأصول الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار – عائدات مبيعات النفط – بموجب العقوبات النفطية والمالية الأمريكية الشاملة ضد إيران. ثم الرئيس ترامب في عام 2018