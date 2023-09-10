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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة الشئون القانونية بالغرف التجارية في الإسماعيلية

رئيس الغرفة التجارية
رئيس الغرفة التجارية

أصدر أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، قرار رقم 6 الخاص بتشكيل لجنة الشئون القانونية بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

تشكيل لجنة الشئون الاقتصادية بتجارية الإسماعيلية برئاسة حسن الخباز

حيث تقرر تشكيل لجنة الشئون القانونية برئاسة فرغلي عبد العليم فرغلي، حمدي عبد المنعم مرسي «نائب أول» ، خالد محمدي عطية «نائب ثان»،  حسن محمد محمد عبد النبي «سكرتير»، وعضوية كلا من محمد عثمان بشير، أحمد سمير الطيب، محمد جمال الدين محمد، حسام سالم محمد، احمد محمد عبد السلام، طارق عبد الحليم عبد الغني، ايمان السيد عبد الرازق.

وبحسب القرار، تكون مهمة اللجنة العمل علي دراسة المواضيع القانونية ومشروعات القوانين، والقرارات التي تهم الغرفة ومنتسبيها واتحادها العام، والمساهمة في الإستشارات القانونية  للتجار والمساعدة في حل  مشاكلهم.

يشار إلي أن لللجنة الحق في الإستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة في هذا المجال،  لإنجاح الغرض من إنشاءها وما يسند إليها من أعمال.

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