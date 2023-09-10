تشكيل لجنة الشئون الاقتصادية بتجارية الإسماعيلية برئاسة حسن الخباز

أصدر اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، قرار رقم ٧ بتشكيل اللجنة الإقتصادية.

وحسب القرار، تم تشكيل اللجنة الإقتصادية بتجارية الإسماعيلية برئاسة حسن حسني حسن الخباز، إسلام محمد عبد الجليل ابراهيم « نائب»، احمد بخيت محمد السيد سكرتير، وعضوية كلا من مرفت يونس سليم، احمد احمد محمد فرج، احمد صبحي احمد، هبة الله عبد الرؤوف، فادي اميل حليم.

وبحسب القرار، تكون مهمة اللجنة العمل علي دراسة المواضيع الإقتصادية ومشروعات القوانين، والقرارات التي تهم الغرفة ومنتسبيها واتحادها العام، والمساهمة في الإستشارات الإقتصادية للتجار والمساعدة في حل مشاكلهم.

يشار إلي أن للجنة الحق في الإستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة في هذا المجال، لإنجاح الغرض من إنشاءها وما يسند إليها من أعمال.



