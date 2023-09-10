سجين هارب يثير الذعر في ولاية أمريكية.. وتحذيرات من الشرطة.. شاهد

ذكرت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أنه تم رصد السجين الهارب دانيلو كافالكانتي مرة أخرى بعدما غير مظهره، في محاولة لتضييق الخناق على الهارب من ولاية بنسلفانيا.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا في بيان، إنه تم الإبلاغ عن رؤيته في وقت متأخر من يوم السبت في منطقة مقاطعة تشيستر الشمالية بالقرب من فينيكسفيل”.

وأضافت أنه غير مظهره منذ أن تم رصده مرتين يوم الجمعة داخل منطقة البحث في مقاطعة تشيستر، وكان يقود شاحنة مسروقة مع ثلاجة في الأعلى.

وقالت الشرطة: “إنه حليق الذقن وشوهد آخر مرة وهو يرتدي قميصًا من النوع الثقيل بغطاء رأس أصفر أو أخضر، وقبعة سوداء على طراز البيسبول، وسروال سجن أخضر، وحذاء أبيض. إنه يقود مركبة غير معروفة ربما تكون بيضاء اللون”.

وأصدرت خدمة المارشال الأمريكية صورًا جديدة، إلى جانب البيان، وبعد ساعات قليلة، قالت الشرطة إن كافالكانتي كان يقود سيارة فورد ترانزيت بيضاء اللون.

وتابعت: “تحتوي الشاحنة على وحدة تبريد في الأعلى. وتم الإبلاغ عن سرقة السيارة من قبل شركة Baily’s Dairy”.

وحُكم على كافالكانتي بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط الشهر الماضي، بعد إدانته بطعن صديقته السابقة حتى الموت.

وهرب كافالكانتي، من سجن مقاطعة تشيستر في بلدة بوكوبسون في 31 أغسطس، وهو الهروب الذي تم تسجيله في فيديو للمراقبة يظهر أنه تمدد عبر جدران ساحة التمرين قبل أن يصعد إلى السطح.