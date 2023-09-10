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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يحذر من انهيار وشيك لـ الجيش الأوكراني

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن التقدم الأخير للقوات المسلحة الأوكرانية والسيطرة علي قرية رابوتين سيوقفه الجيش الروسي.

وأضاف ريتر، أن "الجيش الأوكراني على وشك الانهيار.. وكما تعلمون، بمجرد إلقاء احتياطياتهم الاستراتيجية في هذه الحملة الأخيرة بالقرب من قرية رابوتين في زابوريجيا، يبدو أن الروس سيوقفون هذه الدفعة الأخيرة”.

وأشار إلي أن “القوات المسلحة الأوكرانية لم يعد لدىها أي شيء لتفعله”، مؤكدا أن “الجيش الأوكراني يتخذ الآن إجراءات يائسة”.

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وقال ريتر: "استخدام الجيش الأكراني آخر الاحتياطيين، كبار السن، الشباب، الضعفاء، مع تدريب غير كاف، دون معرفة التكتيكات، دون معرفة المعدات التي يطلب منهم استخدامها، يتم إلقاؤهم في المعركة بشكل عشوائي ضد الجيش الروسي المدرب جيدًا".

الجيش الروسى الجيش الأوكراني رابوتين زابوريجيا

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