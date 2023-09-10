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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة في تنزانيا تعتقل زعيم المعارضة

زعيم المعارضة في
زعيم المعارضة في تنزانيا

ألقت الشرطة التنزانية القبض على زعيم المعارضة الرئيسي في البلاد توندو ليسو واثنين على الأقل من كبار مساعديه يوم الأحد بتهمة تنظيم تجمع غير قانوني.

وقال حزب تشاديما، أكبر حزب معارض في تنزانيا، إن ليسو اعتقل في فندق مع زعماء آخرين للحزب في منطقة كاراتو بمنطقة أروشا شمال تنزانيا.

'قال العاملون في الفندق إن الشرطة سألت الغرفة التي كان يقيم فيها نائب رئيسنا (ليسو)، وتم إخبارهم ودخلوا... وبعد مشاجرة مع أمن ليسو، دخلت الشرطة غرفته بالقوة وأخذته بعيدًا دون أن تخبره إلى أين يذهبون'. وقال الحزب على منصة التواصل الاجتماعي X.

وقال تشاديما إنه بعد اعتقال ليسو، اعتقلت الشرطة أيضًا مساعديه الأمنيين واثنين على الأقل من كبار مسؤولي الحزب.

وفي بيان، قال قائد شرطة منطقة أروشا، جوستين ماسيجو، إنهم اعتقلوا ليسو وثلاثة آخرين لاستجوابهم بشأن اتهامات بأنهم كانوا يعقدون تجمعا غير قانوني ويمنعون الشرطة من القيام بعملهم.

وقال ماسيجو: 'بعد الاستجوابات واستكمال الإجراءات الأخرى، سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية'.

ومنذ عودته من المنفى في يناير/كانون الثاني، عقد ليسو تجمعات سياسية في جميع أنحاء البلاد.

وفي تلك المسيرات، انتقد ليسو إدارة الرئيسة سامية سولوهو حسن بسبب تعاملها مع صفقة إدارة الموانئ المثيرة للجدل وانتهاكات حقوق الإنسان.

وعاد ليسو من المنفى بعد أن رفع الحسن حظرا دام ست سنوات على التجمعات السياسية. وكان في بلجيكا حيث فر عام 2020 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام جون ماجوفولي.

في عام 2017، نجت ليسو من إطلاق النار عليها 16 مرة فيما يُعتقد على نطاق واسع أنه هجوم ذو دوافع سياسية.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسية زعيم المعارضة منصة التواصل الاجتماعي الشرطة التنزانية

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