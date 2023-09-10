عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التأكيد على دور الأزهر.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أصول الدين بطنطا

مؤتمر أصول الدين
مؤتمر أصول الدين بطنطا

أكد المتحدثون في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الثالث لكلية أصول الدين بطنطا والذي يعقد بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان: «جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر.. التحديات والآمال»، على دور الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب- شيخ الأزهر، في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة.


وأكد محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والمشرف على فرع بحري على أهمية التعاون بين مختلف كليات الجامعة ووحداتها لنهضة العملية التعليمية، مبينًا أن أهمية المؤتمر تأتي انطلاقًا من ضرورة بيان الفكر الصحيح من الفكر الخاطئ، وأن ما نراه حولنا من انحرافات فكرية هي تجسيد للانحراف في فهم النصوص الدينية، موضحًا دور الأزهر الشريف في التأسيس الفكري والعلمي ومحاربته للفكر المنحرف.


فيما قال حسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأمين العام ورئيس المؤتمر د. نظير عياّد: إن المؤتمر له أهمية كبيرة في سبيل إيجاد الحلول لكل المشكلات والتحديات التي تواجه الأمة والمجتمع، وأهمية أن يبين العلماء الدين الحق وأن يعملوا جميعًا على إيجاد حلول للقصور الواقع في تبليغ الدين وايضاح مقاصده العظمى، والعمل على معالجة بعض مظاهر الشذوذ الفكري كالإلحاد والشذوذ الجنسي والفساد الأخلاقي.


أضاف أن الأزهر لم يقف عند المعالجات النظرية بل اتخذ خطوات عملية في سبيل معالجة تلك القضايا من مؤتمرات عالمية، ودورات تدريبية متخصصة تعقدها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، إضافة إلى رصد ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا من خلال مرصد الأزهر ومركز الترجمة، ومواجهة الإلحاد والفكر اللاديني عن طريق الوحدات المتخصصة ومنها وحدة بيان، ووحدة لم الشمل للمحافظة على لم شمل الأسر المصرية، إضافة إلى القوافل الدعوية في كل المحافظات لاسيما الحدودية، والدور الفكري البارز الذي تقدمه مجلة الازهر الشريف، والأروقة العلمية التي تنتشر في ربوع الجمهورية.

 

فيما أوضح أحمد إسماعيل أبو شنب عميد كلية أصول الدين ورئيس المؤتمر إن المؤتمر له أهمية كبيرة تتضح في عنوانه، والقيمة العلمية للأبحاث المشاركة فيه، كما تأتي من الدور التاريخي والأصيل للمؤسسات العلمية في مختلف الدول العربية في توجيه الفكر وتقويم الرؤى نحو القضايا المهمة والنوازل الملمة. 

كما بيّن عبد الفتاح خضر عميد كلية علوم القرآن الكريم بطنطا، إن هذه المؤسسات التي يتناولها المؤتمر تدور في ظل الأزهر الشريف لأنه قلعة الإسلام والقلب النابض لكل المؤسسات الإسلامية، وهو ما يعكس عظم رسالة هذه المؤسسة التاريخية التي أسهمت على مر السنين في عملة الانضباط الفكري والوعي المجتمعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

ترشيحاتنا

أحمد حسن: ترانسفير ماركت يؤكد انتقال موديست إلى الأهلي

أفضل أوقات استجابة الدعاء .. العلماء يوضحون

بعد انتهاء قمة العشرين.. قرود المكاك تغزو شوارع نيودلهي

هولندا .. الشرطة تعتقل أكثر من 500 ناشط مناخي

تباين أسعار العملات العربية في ختام اليوم الأحد 10-9-2023

قلق بالغ.. فرنسا: نتأهب لوقوع هجمات إرهابية مخطط لها من الخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ