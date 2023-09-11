انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

كشف عميد معهد البحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، عن كارثة قد تحدث في الأعوام القادمة وحذر من وجود نشاط تكتوني مستمر وموجود وملحوظ منذ ملايين السنين، بدأ بتكوين البحر الأحمر قبل 65 مليون سنة، وهذا النشاط ممتد حاليا فيما يسمى الأخدود الأفريقي أو شرق أفريقيا.

انقسام افريقيا وانفصال سيناء

توقع عميد معهد البحوث أن يستمر هذا النشاط لعدة ملايين من السنين ما يؤدي في النهاية بالفعل لانفصال وانقسام هذا الجزء من القارة الإفريقية ويتكون على يابسة لوحده منفصلة عن باقي قارة إفريقيا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.