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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو بتدور على شغل.. وظائف خالية للشباب برواتب تبدأ من 3000 جنيه

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن فرص العمل التي تعلنها القوى العاملة بالمحافظات المختلفة، وذلك ضمن إعلان الوزارات على صفحاتها الرسمية لتوفير فرص عمل.

الوظائف بإعلان القوى العاملة

محافظة بني سويف

مديرية العمل بمحافظة بني سويف وفرت 28 فرصة عمل في شركة الماسة لإعادة تدوير الورق وشركة انجل بيست ايجيبت بمنطقة الصناعات المتوسطة بشرق النيل.

وجاءت الوظائف على النحو التالي: 
مهندسين كهرباء

مهندسين ميكانيكا

فنيين

مهندس جودة

مشغلين غرف تحكم

مساعدين انتاج برواتب تبدأ من 3000 جنيه.

وأشار إلى أن الفرص المتوفرة هي:-

 3 مهندس كهرباء

3 مهندس ميكانيكا

2 مهندس جودة

5 فنى كهرباء

5 فنى ميكانيكا

4 مشغلين غرف تحكم

6 مساعدين انتاج

 التقديم بمقر شركة الماسة وعنوانه منطقة الصناعات المتوسطة شرق النيل قطعة 1- 6 وللاستفسار على رقم 01210095902، وشركة انجل بيست وعنوانها منطقة الصناعات المتوسطة بياض العرب والتواصل على رقم 01093792006.

 

محافظة الفيوم

  1. 1 ممرضة
  2. 8 فني تشغيل ماكينة
  3. 8 فني تشغيل طباعة
  4. 4 فني تطريز
  5. 6 فني تريكو
  6. 12 عامل مساعد
  7. 10 موظف إداري
  8. 1 باترونيست
  9. 1 رئيس قسم فحص
  10. 1 مشرف إنتاج
  11. 1 عامل مشتريات

ويشترط للمتقدم للوظائف أن يكون:

حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط

السن من 18 حتى 45 عامًا

الراتب من 3000 حتى 3800

محافظة الإسكندرية

 

طلبت 35 عامل إنتاج

بشرط مؤهل متوسط

السن 22 عامًا

الراتب 3000 جنيه

وظائف وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب التقدم لشغل الوظائف القيادية التالية:

  1. مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات المختلفة
  2. مديرين للإدارات العامة للمستشفيات بمديريات الشئون الصحية
  3. وكلاء لمديريات الشئون الصحية

وحددت وزارة الصحة والسكان، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وجاءت كالتالي:-

  1.  يفضل أن يكون المتقدم صاحب خبرة في إدارة المستشفيات والمديريات
  2. يجب ألا يزيد السن عن 55 عامًا، ولم تقع عليه أي جزاءات إدارية
  3. إرسال الطلبات والاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني التالي: ‏[email protected]
  4. هذا الإعلان قاصر على الأطباء العاملين في وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية

 

الوظائف الخالية

في إطار مواجهة البطالة وتستقبل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات، طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

القوي العاملة بالمحافظات فرص العمل وزارة الصحة والسكان وظائف وزارة الصحة والسكان مواجهة البطالة محافظة الفيوم محافظة بني سويف إعلان القوي العاملة

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