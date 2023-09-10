أثناء قضائهما شهر العسل.. نهاية مأساوية لعروسين في زلزال المغرب.. تفاصيل

تتوالى مآسي زلزال المغرب الذي وقع ليلة السبت مسفرا عن عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين حيث بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت تقارير محلية أنه كان من بين مآسي زلزال المغرب نهاية مأساوية لزوجين كانا يقضيان شهر العسل في منطقة باب فتوح بالمدينة العتيقة في مراكش.

زلزال المغرب

لقيا الزوجان حتفهما وفقا للروايات بينما كانا يمران من طريق ضيق فسقط عليهما أحد الجدران.

وعثر على جثة الزوجين بينما كان شقيق العريس يبحث عنه محددا موقعه عبر نظام الخرائط “GPS”.

كما ساهمت الكلاب المدربة في اكتشاف مكان العروسين.

وقد أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه في حوالي الساعة 11 مساءا بالتوقيت المحلي للمغرب من ليلة السبت، تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية مساء السبت أنّ الزلزال أسفر عن 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

كما أعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.