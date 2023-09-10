جامعة بنها الأهلية تهنئ وزير التعليم العالي بالدكتواره الفخرية من " إيست البريطانية"

قدّم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس ، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية ، التهنئة للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة منحه درجة الدكتوراة الفخرية في الهندسة المعمارية كلية الهندسة المعمارية والحوسبة والهندسة بجامعة إيست لندن البريطانية ، وذلك تقديرًا لتاريخه العلمي.

وثمن مجلس الأمناء وقيادات جامعة بنها الأهلية المجهودات الكبيرة التى يقوم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وتقديم كل أوجه الدعم للنهوض بالارتقاء بالمستوي الأكاديمي والبحثي فى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية ، تحقيقًا للتنمية المستدامة 2030.



الجدير بالذكر أنه تم منح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتوراة الفخرية في الهندسة المعمارية بجامعة إيست لندن البريطانية، خلال احتفال الجامعة بعيدها الـ 125 والذي أقيم بحرم الجامعة بلندن.