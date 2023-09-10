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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية: افتتاح مركز جديد لفحص المقبلين على الزواج بمدينة العبور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، افتتاح مركز جديد لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بمركز المستقبل التابع لإدارة العبور، اعتباراً من اليوم الأحد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان، أنه بفتح المنفذ الجديد؛ ارتفعت مراكز تقديم الخدمة إلى 14 مركزا تغطي كافة الإدارات الصحية على مستوي المحافظة.

وأوضح أن الخدمات المقدمة بالمراكز التي تنفذ المبادرة، تشمل: “فحص طبي شامل، وفحص معملي، تحديد فصيلة الدم، تحديد معامل ريسوس، تحديد نسبة الهيموجلوبين، اكتشاف بعض الأمراض غير السارية كالضغط ومرض السكري ومرض السمنة، اكتشاف بعض الأمراض الفيروسية كالالتهاب الكبدي الفيروسي بيHBV  والالتهاب الكبدي الفيروسي سي HCV، وفيرس نقص المناعة المكتسب HIV، والمسبب لمتلازمة الإيدز AIDS، الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية (أنيميا البحر المتوسط وأنيميا الخلايا المنجلية)".

وأضاف وكيل الوزارة، أن المبادرة تشمل توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض، ومنع انتقال المرض من الطرف المصاب إلى الطرف السليم، وتوفير خدمة الإحالة للجهات المختصة؛ حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية.

وأوضح أنه يتم إبلاغ صاحب التحليل فقط، ومنفردا، بنتيجة تحليله، بسرية وخصوصية تامة، وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون، تفيد بخضوعه للفحص.

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