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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هروب مجرم من سجن بنسلفانيا ومكافأة 20 ألف دولار لمن يرشد عنه

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

أظهرت صور نشرتها الشرطة الامريكية يوم الأحد أن قاتلًا مدانًا فر من سجن في بنسلفانيا قبل أكثر من أسبوع غير مظهره لتفادي القبض عليه بما في ذلك حلق لحيته وشاربه.

وقالت الشرطة إن الصور أظهرت دانيلو كافالكانتي (34 عاما) حليق الذقن ويرتدي قميصا بغطاء رأس وقبعة بيسبول سوداء وسروال سجن أخضر وحذاء أبيض. ويبدو أن الصور مأخوذة من كاميرات المراقبة الموجودة على الشرفة الأمامية لأحد المنازل.

وقالت الشرطة إن كافالكانتي شوهد بالقرب من بلدة فينيكسفيل، على بعد حوالي 30 ميلاً شمال غرب فيلادلفيا، مساء السبت.

 وقد هرب في 31 أغسطس من سجن مقاطعة تشيستر في نفس المنطقة حيث كان ينتظر نقله إلى سجن الولاية ليقضي عقوبة السجن مدى الحياة لقتل صديقته السابقة.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا إنه كان يقود سيارة فورد ترانزيت بيضاء موديل 2020 مع وحدة تبريد في الأعلى، وطلبت من الجمهور الاتصال بسلطات إنفاذ القانون إذا شوهد.

وقال مسئولو الشرطة الأمريكيون إن كافالكانتي، وهو مواطن برازيلي، مشتبه به أيضًا في جريمة قتل وقعت عام 2017 في البرازيل.

كانت هناك عدة مشاهدات لكافالكانتي منذ هروبه من السجن. وقال المسؤولون إن المناطق التعليمية في المنطقة ألغت الفصول الدراسية في الأسبوع الماضي لمدة يوم بعد ظهور مثل هذه المشاهدة.

وعرضت الشرطة ما يصل إلى 20 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

 

السجن مدى الحياة الشرطة الأمريكية بنسلفانيا جريمة قتل

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