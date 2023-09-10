والد العريس يحل مكان ابنه بعد هروبه ليلة الزفاف بإندونيسيا.. تفاصيل

من المفترض أن يكون حفل الزفاف أسعد يوم في حياة العروس لكن في واقعة غريبة من نوعها عاشت عروس إندونيسية موقفا لم تكن تتخيله في ليلة زفافها.

فجأة هرب العريس يوم زفافه على عروسه التي قالت الصحف الإندونيسية المحلية إن الحرفين الأولين من اسمهما، هما “SA”.

دفعت تكاليف حفل الزفاف الباهظة إلى تفكير والد العرس فى الزواج من خطيبة ابنه التي تنحدر من قرية جيكوتامو، منطقة أوبي، جنوب هالماهيرا، إندونيسيا.

وانتشر فيديو الاحتفال بالزفاف الغريب على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا.

تفاصيل حفل الزفاف

وفي الفيديو، يمكن رؤية رجل يرتدي قميص الباتيك وسونجكوك (غطاء الرأس) جالسا مقابل الرجل الذي يرتدي القميص الأزرق، والذي يُدعى أنه والد العريس.

صورة من الفيديو

وقال شقيق العروس ويدعي ويستو أحمد، لـ “تريبون نيوز”: إن عائلتهم وصلت إلى مكان الزفاف ثم ابلغنا والد العريس أن ابنهم مفقود ولا يمكن العثور عليه.

وأضاف أيضا أن أخته الصغرى كانت على علاقة طويلة إلى حد ما مع خطيبها.

ويبدو أنه على الرغم من أن عائلة العروس تعرضت لإهانة شديدة، إلا أن إنفاق ما يقرب من 25 مليون روبية (1700 دولار/7600 رينغيت ماليزي) على الاستعدادات لحفل الزفاف همها الرئيسي، وفقا لوسائل إعلامية.

وشعرت عائلة العروس بإحراج شديد بسبب هذا الحادث واعترفوا أنهم لم يتخذوا أي خطوات قانونية حتى الآن.

وانقسمت ردود الأفعال بين متحسر على مصير العروس وساخر من الوضع.



