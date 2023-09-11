دعاء النجاة من الكوارث| خبير: زلزال المغرب يعادل انفجار 32 قنبلة ذرية من هيروشيما

أربك زلزال هائل المملكة المغربية وخلّف دمارًا ضخمًا ليلة الجمعة/ السبت، وهو الأعنف في تاريخ البلاد. في هذا التقرير، نقدم تفاصيل جديدة تم كشفها من قبل الكاتب الصحفي المغربي محمد بوخصاص حول هذه الكارثة الرهيبة، بالإضافة إلى تحليل لأسباب وقوع هذا الزلزال الذي خلّف أثرًا عميقًا.

تفاصيل الزلزال

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدى البلد"، قدم محمد بوخصاص تفاصيل مروعة حول الزلزال الذي هز المملكة. حيث تم تحديد مركز الزلزال في منطقة "الحوز" جنوب مدينة مراكش وأثر بشكل كبير على العديد من المدن المغربية.

حصيلة الضحايا

وأفاد التلفزيون المغربي اليوم (الأحد) بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي هز المملكة مساء يوم (الجمعة) إلى 2122 قتيلاً و2421 مصاباً حتي الأن.

أسباب وقوع الزلزال

وشرح أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية، أحمد ملاعبة، أسباب وقوع هذا الزلزال القوي. وأكد أنه نتيجة تحرك الصفيحة الإفريقية ضد الصفيحة الأوراسية، وهي حركة تكتونية اعتادت على الحدوث على أطراف البحر المتوسط.

الأضرار المادية

والزلزال تسبب في تضرر العديد من المباني والمناطق السكنية، وخصوصاً في المدن القديمة والمناطق النائية. وأشارت التقارير إلى تضرر بعض الأسوار الأثرية في مدينة مراكش وبعض المساجد التاريخية في أغادير.

جهود الإنقاذ والمساعدة

وأكد محمد بوخصاص أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة في جميع المناطق المتضررة، وأشار إلى تقديم الملك محمد السادس كافة الإمكانات اللوجيستية والطبية لإجلاء الضحايا والمصابين.

وفي تصريحات علمية هامة، قدّم أحمد ملاعبة، الخبير في مجال الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية، شرحاً مفصلاً حول الزلزال الذي هز المغرب مؤخراً، حيث قدّم تحليلًا علميًا لأسباب وقوع هذا الزلزال والخصائص التي ميزته.

الزلزال في إقليم الحوز

وأوضح أحمد ملاعبة أن الزلزال الذي وقع في إقليم الحوز هو زلزال تكتوني، وذلك نتيجة تحرك الصفيحة الإفريقية ضد الصفيحة الأوراسية.

حركة الصفائح الأرضية

وشرح الخبير أن الصفيحتين الأفريقية والأوراسية عادة ما تتحركان ضد بعضهما على أطراف البحر المتوسط، مما يسبب حركات تكتونية في مناطق مختلفة.

توجه الحركة ومناطق التأثير

وأوضح أن الحركة كانت تجاه الشمال الغربي، مما أثر بشكل كبير على المناطق القريبة منها، بما في ذلك مدينة مراكش وإقليم الحوز الكبير.

نوع الصدع والصدوع الفرعية

وشرح الخبير توجه الصدع الذي حدث، حيث أشار إلى حركة صدع مائل عكسي شديد الانحدار، وتكونت صدوع فرعية نتيجة هذه الحركة في مناطق مختلفة بين الشرق والغرب والشمال الشرقي والجنوب الغربي في الأطلس الكبير.

تركيز الطاقة ومناطق الزلازل

وأوضح أن المنطقة كانت تكتونياً غير نشطة عادة، لكنها سجلت زلازل في الماضي، بما في ذلك زلزالين في عامي 1960 و2004 بالقرب من المنطقة.

توقعات المستقبل

وأشار إلى أنه من غير المتوقع حدوث زلزال آخر كبير في المنطقة في المستقبل القريب نظرًا لانخفاض قوة الزلزال.

مقياس الزلزال



وأخيرًا، ذكر أحمد ملاعبة أن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية سجلت قوة الزلزال بمقياس 6.8 درجة، وذلك عندما وقع في وقت معين، مع وجود هزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة بعد ذلك.

تقديم أحمد ملاعبة لهذا التحليل العلمي يساهم في فهم أفضل لأسباب وخصائص الزلزال الذي ضرب المغرب، مما يساعد على تعزيز الوعي بأهمية الاستعداد واتخاذ التدابير الوقائية في مناطق معرضة لخطر الزلازل.



ويتصدر دعاء النجاة من الزلازل مؤشرات بحث جوجل في هذه الآونة، وذلك بعد وقوع زلزال المغرب والذي يعد الأقوى منذ 100 سنة ماضية، فقد بلغت قوة زلزال المغرب 7.2 درجات على مقياس ريختر، ووفقا لـ هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، لم تحدث زلازل من هذا المستوى في نطاق 500 كيلومتر من زلزال المغرب منذ عام 1900.

وفي تصريحات سابقة قال مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، لصحيفة نيويورك تايمز في عام 2013، أن الزلازل بقوة 7 درجات تمتلك طاقة تعادل نحو 32 قنبلة ذرية من هيروشيما، ومن منطلق الوضع المأساوي الناتج عن زلزال المغرب، نوضح لكم دعاء النجاة من الزلازل، وكذلك دعاء لضحايا الزلزال، ودعاء بعد الزلزال لحفظ النفس والأهل من الكوارث.

دعاء النجاة من الزلازل

دعاء النجاة من الزلازل من أهم الأدعية التي ينبغي ألا يغفل عنها المسلم، لأن الزلزال من الكوارث الطبيعية التي تحدث دون سابق إنذار، لتكون بمثابة إنذارا ووعيدا وتذكيرا بقدرة الله عز وجل، وضعف العباد وافتقارهم لرحمة الله ما يدعوهم للتوسل إلى الله بترديد دعاء النجاة من الزلازل.

لا توجد في السنة النبوية المطهرة ما يطلق عليه دعاء النجاة من الزلازل، ولكن هناك أذكار الصباح والمساء التي تحفظ المسلم وتحصنه من الشرور والآثام فضلا عن آيات تحصين النفس والأهل والمداومة على ذكر الله لدفع البلاء، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قائلا: "تعوذوا بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء".

كما يمكن ترديد دعاء النجاة من الزلازل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في حديثه الشريف: "من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي"

ومن دعاء النجاة من الزلازل ومن جميع المصائب والآفات دعاء السيدة عائشة رضي الله عنها وهو الدعاء الجامع بصيغة " اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا".

اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء.

استغفر الله العظيم وأتوب إليه اللهم ارحمنا وارفع عنا الوباء والبلاء واعفو عنها وأرضى عنا وألطف منا فيما جرت به المقادير.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله ربّ السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم.

اللهم إني أسألك أن تجعل خير عملي آخره وخير أيامي يوم ألقاك فيه إنك على كل شيئا قدير.

اللهم فرج عنا ما نحن فيه ولا تحملنا ما لا نطيق.

يا من كفاني كل شيء اكفِني ما أَهمني من أمرِ الدنيا والآخرة، وصدق قولي وفعلي بالتحقيق.

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك، أو يحل على سخطك ولك العتبى حتى ترضى.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء.

دعاء لضحايا الزلزال

ومن الأدعية المستحب ترديدها ضمن دعاء لضحايا الزلزال، أن يقول المسلم إنا لله وإنا إليه راجعون، ويكثر من دعائه بالرحمة والمغفرة لضحايا الزلزال، وأن يكثر من دعائه لجرحى ومصابي الزلازل، والبشرى النبوية التي تنزل كالسكينة على قلوب أهل ضحايا الزلازل، أن من مات تحت أنقاض الأبنية يحسب شهيدا عند الله وينال درجة الشهادة وثوابها.

وقد أفادت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه قوله:" الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد." رواه مالك وأبو داود والنسائي.

ووفقا لجمهور أهل العلم، يدخل المقتول تحت الأنقاض ضمن الشهداء كما قال القاضي عياض: "وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضيل الله على أربابها، لشدتها، وعظيم الألم فيها، فجازاهم الله على ذلك، بأن جعل لهم أجر الشهداء، أو يحتمل أنهم سموا بذلك لمشاهدتهم فيما قاسوا من الألم عند الموت وشدته، ما أعد لهم كما أعد للشهداء".

ومن دعاء لضحايا الزلزال ما يلي:

اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعلهم من الشهداء.

اللهم آمنهم في قبورهم وعوضهم خيرا عن فزع موت الزلزال يا رب.

اللهم ارحمهم وأنزال السكينة على ذويهم.

اللهم بشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض.

اللهم أغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.

اللهم اكتب لهم الجنة جزاء لما لاقوه لحظات الموت من الألم والفزع.

اللهم أرحم موتانا ضحايا الزلازل وأجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.

اللهم لقنهم حجتهم وثبتهم بالقول الثابت عند سؤال الملكين.

اللهم عوضهم خيرا في آخرتهم عما فقدوه في دنياهم.

اللهم أنزل النور والفسحة والسرور على قبورهم.

اللهم ألهم ذويهم الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين.

اللهم ألطف بأهل ضحايا الزلازل واشفي مرضاهم وارحم موتاهم.

اللهم آمنهم من الفزع وأنزل عليهم السكينة والأمان والاطمئنان.

اللهم اجعل أرواحهم مطمئنة بالخلود في جنات النعيم.

اللهم اجعل لضحايا الزلازل نصيبا من الآية الكريمة "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وأدخلي جنتي".

دعاء الزلازل

دعاء الزلازل والكوارث الطبيعية من أهم الأدعية التي ينبغي أن يحفظها المسلم عن ظهر قلب، حيث يبتلي الله العبد بالضراء ليختبر أيرضى أم يسخط، كما يبتلى بالسراء ليختبر أيشكر أم يكفر، كما جاء في قوله تعالى "وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً".

ومن دعاء الزلازل:

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة، في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين.

اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من الزلازل والهزات الأرضية، وأن تحمينا من شرها وشر ما فيها.

اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الثبات في الشدائد، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين يثبتون بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.

اللهم أرسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.

اللهم يا ساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء.

اللهم ارفع عنا البلاء فلا يقدر على ذلك غيرك.

اللهم اصرف عنا السوء، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة.

دعاء بعد الزلزال

ومن ضمن دعاء النجاة من الزلازل أيضا ما يقول من دعاء بعد الزلزال، حيث يتبع أغلب الزلازل هزات ارتدادية خصوصا إذا كانت الزلازل في الأصل قوية مثل زلزال المغرب الذي بلغت شدته 7 درجات، وبالتالي فلابد أن يكون المسلم في حال الدعاء المتواصل برقة القلب والخشوع وعدم الضجر من وقوع البلاء.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الشدائد "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك"، وهو ما يمكن أن يكون دعاء بعد الزلازل أيضا، أو غيرها من الكوارث الطبيعية الأخرى، فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الحبيب وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم إنا نسألك باسمك الذي فزعت الجن من مخافته، وتزلزلت الأقدام من سطوته، وخرست الأفواه من عزته واقشعرت الجلود من هيبته.

اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وحزني فرح وضيقي سعة وعسري يُسر وضعفي قوة.

اللهم آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا.

يا رب إني أناجيك من همي وحزني وخوفي وقلقي وألمي وكربي وجرحي وكسرتي فأغثني.

أعوذ بكلمات الله التامّات من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين.

اللهم بدل خوفي بأمان وحُزني بفرح وهمي بفرج.

ربي لجأتُ إليك بحزني، همي ضيقتي وخوفي اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي.

اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

يا رب آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحًا، وعسري يسرًا يا الله.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.

دعاء الزلزال من السنة

كما أوضحنا في الأعلى، لا يوجد في السنة النبوية ما يسمى بـ دعاء النجاة من الزلازل، ولكن هناك 34 بلاء كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن للمسلمين الاستعاذة منهم بنية عدم الغفلة عن يوم السوء وليلة السوء وساعة السوء كالتالي:

اللهم إني أعوذ بك من:

العجز.

والكسل.

والجبن.

والبخل.

والهرم.

والقسوة.

والغفلة.

والعيلة.

والذلة.

والمسكنة.

والفقر.

والكفر.

والشرك.

والفسوق.

والشقاق.

والنفاق.

والسمعة.

والرياء.

والصمم.

والبكم.

والجنون.

والجذام

والبرص.

وسيء الأسقام.

وغلبة الدين.

وقهر الرجال.

وزوال نعمتك.

وتحول عافيتك.

وفجاءة نقمتك.

وجميع سخطك.

وجهد البلاء.

ودرك الشقاء.

وسوء القضاء.

وشماتة الأعداء.

ورد المعهد القومي للبحوث الفلكية على تصريحات العالم الهولندي في مجال الزلازل، فرانك هوجربيتس، الذي حذر من احتمالية حدوث زلزال قوي خلال الأيام القادمة، وذلك بسبب تواجد الأرض في تصاعد كوكبي المريخ ونبتون، وبالإضافة إلى التفاف القمر حول الأرض.

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية

نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية صحة تصريحات العالم الهولندي، وأشار إلى أنه لا يوجد أي دليل علمي يرتبط بين حركة الكواكب وحدوث الزلازل على الأرض. كما أكد أن العديد من التنبؤات التي تم نشرها في السابق لم تثبت دقتها، مثل توقعات بزيادة حالات الزلازل في شهر فبراير.

توضيح حول الزلازل

أشار المعهد إلى أن التنبؤ بالزلازل هو أمر مستحيل علمياً، وأن الزلازل تحدث في جميع أنحاء العالم بشكل طبيعي وليس لها علاقة بحركة الكواكب. وأضاف أن الزلازل قد تحدث نتيجة لعوامل أخرى مثل الإنشاءات الضخمة والأنشطة البشرية.

توضيح حول مصر

أوضح المعهد أنه لم يتم تسجيل أي انفجار للبراكين في البحر المتوسط، وأن شواطئ مصر لن تتعرض لأمواج تسونامي. وأكد أن دور المعهد العلمي هو إصدار البيانات الرسمية عند حدوث زلزال فقط ونشر الوعي حول ظاهرة الزلازل.

يأتي رد المعهد القومي للبحوث الفلكية لتوضيح أن التنبؤات بحدوث زلازل تعتمد على دراسات علمية دقيقة ولا يجب الانسياق وراء تصريحات غير مدعمة علمياً، حيث يهدف المعهد إلى توعية الجمهور بأهمية فهم الزلازل وتأثيرها الحقيقي.

الزلزال في المغرب يمثل حدثًا مروعًا في تاريخ البلاد، ويجب أن يكون هذا التقرير تذكيرًا بأهمية التحضير والوقاية من الزلازل في المناطق المعرضة للخطر. تستمر جهود الإنقاذ والمساعدة لمواجهة هذه الكارثة الكبيرة.