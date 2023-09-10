والد لاعب المصارعة الهارب سيف شكري: ابني مكنش قادر يشيل مصاريفه

‏قال الأستاذ شكري محمد، والد لاعب المصارعة الهارب سيف شكري، إنهم تفاجئوا مثل الجميع بهروبه، مؤكدا أن ابنه كان قادما إلى دبي ثم من دبي إلى مصر، وكانوا في انتظاره مثلما يسافر لأي بطولة ثم تفاجئوا انه تأخر عن موعده، ومروا بليلة صعبة جدا بسبب القلق.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية "انجي أنور"، المذاع عبر شاشة "etc"، إنه بعد ذلك تواصل معهم لكي يطمئنهم وأكد انه في دبي لكنه لم يوضح لهم أي شيء ثم في اليوم التالي تواصل معهم مرة أخرى وأخبرهم انه في دولة بولندا.



‏وأضاف أن ابنه قليل الكلام بشكل عام ولا يحكي خطواته القادمة لكن هناك تاريخ سابق لأنه يحمل عبئا نفسيا كبيرا وعبئا ماديا ويحتاج لشراء الأحذية أو الفيتامينات أو التغذية كل ذلك يكلف مبالغ كبيرة وهو يحاول مساعدته قائلا: "سيف مكنش قادر يشيل مصاريفه".