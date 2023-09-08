ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

ظهر سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب من البعثة أثناء رحلة العودة إلي القاهرة بعد الترانزيت في دبي .

وكتب سيف شكريعبر حسابة الشخصي بموقع فيس بوك : أنا آسف جدا لأحبابي وأصدقائي مش عارف أرد علي حد ....أنا بخير متقلقوش عليا وإن شاء الله أطمنكو عليا قريب.

وهرب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة من معسكر الفراعنة الذي أقيم في قيرغيوستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 سنة

مطار دبي

وجاء هروب سيف شكري في مطار دبي حلال الترانزيت للعودة للقاهرة ليفقد أثر اللاعب هناك دون الاستدلال علي مكانة.

ويعيش اتحاد المصارعة في مسلسل طويل من خروب اللاعبين كان اخرها منذ أشهر حينما غادر أحمد بغدودة بعد حصد الميدالية الفضية في منافسات بطولة إفريقيا

ويسجل اتحاد المصارعة بشكل دائم حالات هروب للاعبي المنتخب علي مدار السنوات الماضية دون اتخاذ رد فعل رادع أمام هروب المواهب .

ولمتابعة المزيد حول هروب سيف شكري ومكان تواجده الأن .. تابع الفيديو جراف التالي: