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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نظمته جمعية «سانت إيجيديو»..

أبرز 10 رسائل للإمام الأكبر في «اللقاء الدولي من أجل السلام» بألمانيا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال كلمته في «اللقاء الدولي من أجل السلام» الذي تنظمه جمعية «سانت إيجيديو» بألمانيا، مجموعة من الرسائل.

وتلخصت رسائل الإمام الأكبر، خلال اللقاء، فيما يلي:

1- العالم المعاصر في أمس الحاجة إلى الاستماع لصوت الأديان السماوية، فهي صوت العقل والحكمة والتعارف.

2- لا أمل في الخروج من أزمة عالمنا المعاصر إلا بالاستنارة بهدي الدين الإلهي كما أنزله الله، هدى ورحمة للناس، لا كما يتاجر به بعض أبنائه في سوق السياسات وبورصة الانتخابات.

3- التقدم العلمي لم يواكبه تقدما موازيا في مجال المسؤولية الأخلاقية، فقد تبين أن العلاقة بين التقدم التقني والحضاري وبين الحروب أصبحت علاقة تلازم واطراد.

4- بترتيب غامض مشبوه، حصد الإرهاب أرواح الناس باسم الإسلام، وعاث في منطقتنا، ولم تكد تُكسر شوكته؛ حتى أسلمنا إلى سلسلة جديدة من الحروب، لا تزال آثارها المدمرة مستمرة.

5- دعم بعض الحكومات لحرق المصحف تحت ستار حرية التعبير “استخفاف ساذج بالعقول”.

6- جريمة حرق الكنائس تعادل جريمة حرق المصاحف في الإثم والعدوان.

7- حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وعيشه على أرضه وصمت العالم المتحضر عن هذه المأساة الإنسانية؛ ظلم بالغ طال أمده.

8- سلام العالم مرتبط أشد الارتباط بسلام الشعوب.

9- الإسلام  أقر حقوق المرأة في التعلم والتعليم، وحقها في خدمة مجتمعها، وممارسة الوظائف المناسبة لطبيعتها، ودعاها إليها منذ ما يقرب من 1500 عام من الزمان، ومصادرة هذه الحقوق؛ مخالف لما أقره الإسلام.

10- الظلم الذي يلحق نظام الأسرة الذي استقرت عليه البشرية منذ أبيها آدم- عليه السلام- ويشوه فطرتها، ويعبث بمصائر أطفالها وحقوقهم، إن لم تُمنع؛ فإنها ستبيد- لا محالة- هذا الجنس البشري.

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