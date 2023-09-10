خطف وفدية.. المشدد 3 سنوات لضباط الشرطة المزيفين بالصف

عاقبت محكمة الجيزة، 7 متهمين بالسجن المشدد 3سنوات، لانتحالهم صفة ضباط شرطة، وخطف مواطن، وطلب فدية، وتعذيب، وحيازة آله حادة بدون ترخيص، وأدوات تستخدم للإعتداء على الاشخاص، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصروفات الجنائية.



صدر الحكم برئاسة المستشار محسن غراب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عرفة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر سعيد برغش ومحمد سيد.

انتحال صفة ضباط شرطة



كشفت تحقيقات النيابة العاكة قيام المتهمين «حمادة. م. ا»، و«محمود. ع. ح»، و«اسلام. م. ع»، و«محفوظ. ج. ز»، و«محب. ز. م»، و«محمد. س. ج»، و«حسام. م. ع»، بخطف محمد خالد قرني بالإكراه وطلبوا فدية من ذويه لإطلاق سراحه، واحتجزوه وقيدوه بدون أمر مختص وفي غير الاحوال المصرح بها، وعذبوه، وتعدوا عليه بالإضافة إلى حيازتهم سلاحا ناريا بدون ترخيص، وبندقية خرطوش، وإحراز ذخيرة وأدوات تستخدم للإعتداء علي الأشخاص «عصا ، افيز بلاستيك ، سلك كهربائي».



وأضافت التحقيقات ان المتهمين إنتحلوا صفة ضباط شرطة من غير صفة وتوجهوا إلي مسكن المجني عليه حاملين الاسلحة ،وقبضوا عليه بزعم تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.