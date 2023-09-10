عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطف وفدية.. المشدد 3 سنوات لضباط الشرطة المزيفين بالصف

صدى البلد

عاقبت محكمة الجيزة، 7 متهمين بالسجن المشدد 3سنوات، لانتحالهم صفة ضباط شرطة، وخطف مواطن، وطلب فدية، وتعذيب، وحيازة آله حادة بدون ترخيص، وأدوات تستخدم للإعتداء على الاشخاص، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصروفات الجنائية.


صدر الحكم برئاسة المستشار محسن غراب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الحكم وأسامة عرفة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر سعيد برغش ومحمد سيد.

 

انتحال صفة ضباط شرطة


كشفت تحقيقات النيابة العاكة قيام المتهمين «حمادة. م. ا»، و«محمود. ع. ح»، و«اسلام. م. ع»، و«محفوظ. ج. ز»، و«محب. ز. م»، و«محمد. س. ج»، و«حسام. م. ع»، بخطف محمد خالد قرني بالإكراه وطلبوا فدية من ذويه لإطلاق سراحه، واحتجزوه وقيدوه بدون أمر مختص وفي غير الاحوال المصرح بها، وعذبوه، وتعدوا عليه بالإضافة إلى حيازتهم سلاحا ناريا بدون ترخيص، وبندقية خرطوش، وإحراز ذخيرة وأدوات تستخدم للإعتداء علي الأشخاص «عصا ، افيز بلاستيك ، سلك كهربائي».


وأضافت التحقيقات ان المتهمين إنتحلوا صفة ضباط شرطة من غير صفة وتوجهوا إلي مسكن المجني عليه حاملين الاسلحة ،وقبضوا عليه بزعم تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

خطف حوادث خطف استئناف القاهرة إطلاق سراحه إطلاق سراح ضباط شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

موضوعات متعلقة

أوهم المواطنين بأرباح وفوائد عالية.. تأجيل استئناف مستريح الأدوات الصحية

حكاية غرام بين شاب وفتاة تنتهي خلف القضبان.. تفاصيل

ابعتيلي فيديوهات أشوفك اكتر| سلمى وقّعت كوكو العاطفي في شر أعماله

لخلافات مالية|جنايات الجيزة: المشدد 7 سنوات لعامل أنهى حياة صديقه بمنشأة القناطر

«الدلوعة» كلمة السر.. سائق يخطف عجوزا ويعتدي عليها ويسرقها

سبب صادم حطّ اسمهم بصحيفة السوابق | تفاصيل جريمة مثيرة في إمبابة

ضبط بتذاكر الهيروين.. المشدد 6 سنوات لـ«حلاق المخدرات»

صرخة زوج أمام المحكمة..حبستنى بـ«فرش وغطا»..وتتقاضى مني 20 ألف جنيه نفقة شهريًا

ترشيحاتنا

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

لو تكاليف الدراسة غالية .. اعرف ازاي تقسط المصروفات الدراسية والكتب

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أرخص موبايل في مصر في 2023 .. تعرف عليه

تعويض منى زكي .. قرارات عاجلة ضد محمد رمضان ومرتضى منصور ويوتيوبر شهير

انهيار طليقة حسن شاكوش من البكاء على الهواء.. وتوجه رسالة مهمة للجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسطولها بـ21 مليون دولار.. رائدة أعمال تدفع مبلغا طائلا لتحويل طائرتها للون الأسود

طريقة تحضير كبسة سمك على الطريقة السعودية

والد العريس يحل مكان ابنه بعد هروبه ليلة الزفاف بإندونيسيا.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الرمان؟.. فوائد بالجملة

فيديو

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ