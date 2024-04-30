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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ الي أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 25 حالة تعدي بمساحة 2694 متر مباني و4 حالات تعدي بمساحة 1 فدان و3 قيراط على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

إزالة 22 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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