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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين تحتفل بمرور 100 عام على وفاة سيد درويش|صور

صدى البلد

احتفلت نقابة الصحفيين، بمرور 100 عام على وفاة سيد درويش وقام بأحياء الحفل الفنان علي الحجار .

وطلب الكاتب الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الوقوف دقيقة؛ حدادا على أرواح ضحايا زلزال المغرب، وذلك قبل بدء احتفالية النقابة مساء اليوم، بمرور 100 عام على وفاة سيد درويش، مقدمًا خالص التعازي للشعب المغربي وأهالي الضحايا.

وقال محمود كامل، إن الأسبوع المقبل سيشهد تنظيم اللجنة الثقافية بالنقابة، احتفالية، يحييها الموسيقار سليم سحاب، وفرقة أبناء مصر، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، موجهًا الشكر للوزيرة نيفين القباچ على تعاونها المستمر والمثمر مع نقابة الصحفيين.

ويحيى الفنان الكبير علي الحجار، احتفالية نقابة الصحفيين التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، تحت عنوان "مئوية فنان الشعب"، برعاية قناة "الحياة".

وتنظيمًا لآلية دخول الزملاء الصحفيين وضيوف النقابة للحفل؛ قررت أن تكون الأولوية لدخول المسرح في تمام الساعة الثامنة مساءً، لعضو النقابة؛ بعد إظهار كارنيه النقابة، ويسمح له بدخول مرافق واحد فقط من أسرته، ولن يسمح بدخول غير أعضاء النقابة؛ حتى يتمكن أكبر عدد من الزملاء من حضور الحفل.

كما تتوافر شاشتا عرض كبيرتان؛ لنقل الحفل للزملاء وأسرهم فى بهو الدور الرابع، وبكافتيريا النقابة بالدور الثامن.

وتستمر فعاليات الاحتفال بمئوية فنان الشعب سيد درويش، الأسبوع المقبل، على أن تنتهى بتنظيم حفل آخر كبير، سيُعلن عنه خلال ساعات، إضافة لتنظيم حلقة نقاشية وندوة شعرية عن سيد درويش.

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