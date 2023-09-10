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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مدير الجامع الأزهر يستعرض جهود الرواق في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شارك د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر اليوم، بورقة بحثية عنوانها: "جهود الرواق الأزهري في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر"، وذلك في المؤتمر الثالث لكلية أصول الدين بطنطا الذي يُعقد تحت عنوان: "جهود المؤسسات الإسلامية في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية في الواقع المعاصر..  التحديات والآمال"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ود. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وبرئاسة د. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بقاعة المؤتمرات بكلية القرآن الكريم بطنطا.

واستعرض مدير الجامع الأزهر ، خلال ورقته البحثية التي ألقاها في المؤتمر، جهود  أروقة الجامع الأزهر  في معالجة القضايا الفكرية والاجتماعية بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الجامع الأزهر وملتقياته الفكرية والعلمية والتوعوية.

وشدد د.هاني عودة، أن الجامع الأزهر يبذل جهودا كبيرة في محاربة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال ملتقاه الأسبوعي "شبهات وردود"، والذي يحاضر فيه كل أسبوع كوكبة من كبار العلماء والمتخصصين في مختلف المجالات العلمية والفكرية ، مضيفا: كما يستهدف الرواق الأزهر توعية المواطنين بقضايا المرأة والأسرة من خلال تدشين الجامع الأزهر عدد من البرامج الموجهة للمرأة والأسرة "ملتقى المرأة والأسرة" والذي يعقد الأربعاء من كل أسبوع بالجامع، ويحاضر فيها عدد من أساتذة الأزهر من السيدات من مختلف التخصصات أسبوعيا .

وأضاف أن من بين جهود الرواق الازهري في معالجة القضايا الفكرية ، ما يقوم به الجامع الأزهر تجاه توعية النشء وتدريبهم على آداء العبادات والمعاملات بصورة صحيحة وتربيتهم على الأخلاق السليمة والمنهج المنهج الازهري الوسطي النابع من وسطية وسماحة الإسلام الحنيف والشريعة الغراء، وذلك من خلال تنظيم "ملتقى الطفل " والذي يعقد السبت من كل أسبوع ، ويحاضر فيه عدد من شباب العلماء و الباحثين بالجامع الازهر الشريف، كما يعقد ملتقى الطفل والاسرة للذي يجوب من خلاله جميع المحافظات بواقع ٥٤ ملتقى أسبوعيا بجميع المحافظات، ويهدف لتوعية الطفل والأسرة بقضاياهم، وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تعالج القضايا الفكرية والمجتمعية، بالإضافة لانتشار الاروقة في جميع المحافظات.

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