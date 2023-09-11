بمشاركة 26 عارضا.. افتتاح «أهلا بالمدارس» في دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم، معرض "أهلاً بالمدارس"، والذي نظمته الغرفة التجارية بدمياط، بجوار مستشفى الهلال في مدينة دمياط، وذلك بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعلي الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتفقدت "المحافظ" أروقة المعرض الذي شهد إقبالا كبيرا في أول أيام افتتاحه، حيث يستمر لمدة شهر، بمشاركة 26 عارضا، ويضم كل المستلزمات الخاصة بالمدارس، من “زي مدرسي لجميع المراحل الدراسية، وأحذية، وشنط، وجميع الأدوات المكتبية”.

وتواصلت مع العارضين، واطلعت على نسب الخصم التي تراوحت ما بين 10 إلى 30%، حيث أكدت ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم، كما تحدثت أيضًا مع زائري المعرض؛ للاطمئنان على توافر كافة احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية.

وثمنت الدكتورة منال عوض، جهود الغرفة التجارية لإطلاق تلك المبادرات التي يتم تنفيذها سنويًا مع اقتراب العام الدراسي؛ لتوفير كل احتياجات المدارس في مكان واحد، وبأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق، وبذات الجودة؛ للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وأكدت حرص المحافظة، على دعم ورعاية هذه المعارض؛ لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.