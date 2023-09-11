جمال بيومي: مواقف مصر من السياسة الخارجية على مدار التاريخ كان صائبا

تحدث السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن دور الدبلوماسية المصرية في التاريخ، مشيرا إلى أنها نشطة على مدار التاريخ وأكثر وجه مقبول في أفريقيا وقلب القارة وحضارة بيضاء في أفريقيا.



وأضاف جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الأحد، أن العالم يرى مصر على أنها بلد الأزهر الشريف وما يحققه الازهر في كل هذه البلدان، والكنيسة الأرثوذكسية وريادتها في قارة أفريقيا.

وفي السياق نفسه أشارت إلى أن مواقف مصر من السياسة الخارجية على مدار التاريخ كان صائبا، ينظر لمصر أنها رائدة في الدول العربية وأكبر دولة عربية جيشا وقوة وتنوع في الإنتاج الصناعي وأكبر جالية عربية في الخارج.