برلمانى: مشاركة السيسي في قمة العشرين تعكس قوة الاقتصاد المصري

أكد النائب معتز محمد محمود. رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين بالهند، بعد أيام قليلة من دعوة مصر للانضمام لتجمع بريكس العالمي يؤكد أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأنه قادر على إيجاد مكانته وسط الاقتصادات العالمية الضخمة في العالم.

وأشار محمود في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين له أكثر من رسالة للداخل والخارج، في مقدمتها قوة اقتصاد مصر، واحترام رؤية قائدها في مختلف القضايا الدولية علاوة على الطموحات العالية بمكانة فريدة للاقتصاد الوطني وسط اقتصادات العالم عبر بريكس وقمة العشرين وغيرها.

تمثيل الاقتصاد المصرى الواعد

وأوضح رئيس صناعة البرلمان، أن حضور الرئيس السيسي قمة العشرين، يعكس الحرص على تمثيل الاقتصاد المصرى الواعد والقادر علي ان يكون حلقة الوصل بين العالم وأفريقيا، والبوابة الرئيسة لتحقيق التنمية افريقيا.

وقال المهندس معتز محمد محمود: دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في قمة العشرين التى استضافتها الهند لها دلالات كثيرة ومنها، التأكيد على العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والهند والتي تتطور علي المستوي الثنائي والمستوى الدولي عبر بريكس وقمة العشرين وغيرهما، والتطلع للمستقبل بمشروعات واعدة وجذب للاستثمارات.