هشام نصر: هدفنا التوحد من أجل خدمة النادي.. وأغلب لاعبي منتخب اليد من الزمالك.. فيديو

تحدث هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك، عن أن الهدف من توحدهم في قائمة توافقية هو خدمة نادي الزمالك، متعهدًا بالعمل من أجل خدمة الزمالك.

وقال هشام نصر، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أعتقد لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك أن تتم الانتخابات بهذه الصورة الراقية وواضح فيها التوافقات والتوازنات».

وأضاف نصر: «الهدف كان التوحد في خدمة نادي الزمالك وأشكر أحمد سليمان على انضمامه لقائمتنا، ونوعد الجماهير أننا سنكون في خدمة نادي الزمالك».

وأشار نصر إلى أن أكبر مشكلة الفترة السابقة أن من يتحمل الإدارة هو شخص واحد العلم أثبت أن العمل الجماعي تأثيرها قوي وسريع وطويل الأجل.

وتحدث هشام نصر عن أن أي شخص سيدير الزمالك فيما بعد يعلم أنه سيكون هناك نظام على جميع الأصعدة المادية والقانونية

وحول التنافس مع هاني العتال على منصب نائب الرئيس، قال هشام نصر: «العتال صديق شخصي لي وسنتنافس بشرف وفي الآخر الجمعية العمومية هي من ستختار، والفائز مننا سيخدم نادي الزمالك بكل تأكيد، وكلنا في الآخر نصب في بوتقة نادي الزمالك».

وبالنسبة للأزمة الراهنة لفريق اليد بنادي الزمالك مع اتحاد اليد، قال هشام نصر: «أنا حزين لما يحدث لفريق اليد ودور الاتحادات خدمة ومساعدة الأندية، وكثيرًا ما واجهنا صعوبات مع الأندية ولا يجب أن أحاول كاتحاد أن أصعب الأمور على الأندية».

وأشار نصر إلى أنه كان يمكن قرار عام بتقسيط المديونيات لكل الأندية، مضيفًا أن الزمالك هو من يقدم اللاعبين في كل القطاعات في المنتخبات في كرة اليد.

وأكد نصر أن أغلب لاعبي منتخب مصر في كرة اليد من الزمالك، فلذلك يجب حل مشاكله لأن ذلك يساعد منتخب مصر وليس تصعيب مهمته.

وكشف هشام نصر إلى أن أغنى اتحاد في مصر هو الاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد به ما يفوق 120 مليون جنيه حينما ترك منصبه رئيسًا للاتحاد.

https://www.youtube.com/watch?v=VygFh1GjwFA