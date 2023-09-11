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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.. شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف، أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، 

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان مجسم باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي،نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

 وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

 وكشفت الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية"ماري" والتي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، والتي من أبرزها أنها تخون حبيبها، الشخصية التي يقدمها الفنان محمد سليمان.

أعمال الفنانة الفنانة رانيا يوسف الفنان محمد سليمان النجمة سمية الخشاب صبا الرافعى نرمين الفقي

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