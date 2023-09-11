ممدوح إسماعيل: مصر أكدت ضرورة بناء القدرات والتدريب على الوظائف الجديدة

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك بالأمس في قمة العشرين، مشيرا إلى أن تلك القمة تعد أكبر تجمع اقتصادي عالمي وله تأثير كبير.

وقال ممدوح إسماعيل، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أن القارة الإفريقية تواجه مشاكل في التنمية، ولا بد من تقديم الدعم لها.

ربع وظائف العالم سيختفي

وتابع وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن مصر أكدت على ضرورة بناء القدرات والتدريب على الوظائف الجديدة، خاصة أن ما يقرب من ربع وظائف العالم سيختفي.