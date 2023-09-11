ممدوح إسماعيل: شائعات كبيرة حول الانتخابات الرئاسية وهذا موعدها

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الإصلاح السياسي كان واضحا منذ عام 2014، مشيرا إلى أنه حينما تبدأ عجلة الاستعدادللإنتخابات الرئاسية فهي مسألة هامة.

وقال ممدوح إسماعيل، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أنه بدأت منذ الأن تحديات كبيرة، خاصة الاشاعات حول مواعيد الانتخابات الرئاسية القادمة، والمعلومات المغلوطة التي يتم نشرها.

وتابع وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الانتخابات متوقع أن تبدأ في فبراير 2024، مؤكدا أن كل الأطراف الشريكة في العملية الإنتخابية عليها أن تدرك الشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة وبشفافية تامة، حتى يكون المواطن شريكا فعالا في تلك الانتخابات.