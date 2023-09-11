تجديد حبس مسجل خطر لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس مسجل خطر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار في دائرة قسم شرطة قليوب، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له، وعمل صحيفة حالة جنائية لبيان القضايا المطلوب فيها لتنفيذها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط مسجل خطر، وبحوزته مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، يفيد ضبط مسجل خطر، متخذا دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب فؤاد جمال كوش والنقيب مصطفى الشريف، معاونو رئيس المباحث، تم ضبط مسجل خطر يدعى ع. ط، بحوزته مواد كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.



وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخذ عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.