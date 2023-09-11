التصريح بدفن جثمان عامل لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثمان عامل لقي مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدائرة قسم شرطة قها ، وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

ولقي عامل مصرعه، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أسفل كوبري المشاة دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.

وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد بورود بلاغ من ناظر محطة قطارات قها، باصطدام أحد القطارات بشخص والجثة عبارة عن أشلاء.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بالمدعو "باسم ط ط"، 36 سنة، عامل، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أسفل كوبري المشاة بدائرة قسم شرطة قها، والجثة عبارة عن أشلاء.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.