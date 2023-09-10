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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالقليوبية

جثة
جثة

لقي عامل مصرعه بالقليوبية، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أسفل كوبري المشاة دائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من ناظر محطة قطارات قها، باصطدام أحد القطارات بشخص والجثة عبارة عن أشلاء.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار بالمدعو "باسم ط ط"، 36 سنة، عامل، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أسفل كوبري المشاة بدائرة قسم شرطة قها، والجثة عبارة عن أشلاء.


جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

القليوبية السكة الحديد مدير أمن القليوبية أمن القليوبية قها

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