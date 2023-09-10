رائد العطاء .. أهالى شبين القناطر يشيعون جثمان طبيب الغلابة محمد الكرمانى | صور

شيع أهالي طحانوب والقرى المجاورة لها بشبين القناطر في القليوبية، اليوم الدكتور محمد الكرماني أبوستيت الشهير برائد العطاء وطبيب الغلابة من مسجد الرحمة في طحانوب، عن عمر ناهز 90 عاما، بمشاركة المئات من الأهالي وسط حالة من الحزن.

وأوصى طبيب الغلابة بأن تقتصر مراسم العزاء الخاص به على تشييع الجثمان لمثواه الأخير والاقتصار على الجنازة وفق ما أعلنه أبناء الراحل كوصية أخيرة للراحل.

تقدم الجنازة أبناء الراحل وهم الدكتور ممدوح الكرماني أستاذ طب العظام، والدكتور طارق الكرماني استشاري المسالك البولية، والدكتور صالح الكرماني استشاري عظام والمهندس ياسر الكرماني مهندس معماري ومئات الأهالي ومحبي وأصدقاء وتلاميذ وزملاء الفقيد، وسط حالة من الحزن والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة.

ونعى العديد من الأهالي الراحل وجاء في رثائهم أنه كان عالمًا زاهدًا استحق لقب رائد العطاء وطبيب الغلابة في القليوبية، لجهوده في الخدمة العامة والخير منذ كان شابا وحتى بلغ التسعين.

وأكد الأهالي أنه كان رائدا للخير والعطاء ولم يبخل على أحد منهم بمشورة أو مساعدة، كما قدم العديد من المشروعات الخيرية لخدمة المجتمع بالقرية والقري المجاورة.

يذكر أن الراحل أستاذ جراحة العظام وأحد أشهر أطباء العظام في القليوبية، وعمل مديرا لمستشفى بنها التعليمي، وأحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر، وحظي بلقب رائد العطاء وطبيب الغلابة لجهوده على مدار سنوات طويلة في تقديم خدمات تنموية لأهالي قريته والقرى المجاورة في كافة المجالات، فلم يبخل على أحد بمشورة أو مساعدة، وقدم العديد من المشروعات الخيرية لخدمة المجتمع بالقرية والقرى المجاورة.

وكانت محافظة القليوبية ، قد نعت الراحل باعتباره أحد أبطال حرب أكتوبر ومديرًا لمستشفى بنها التعليمي في وقت سابق، وأحد رموز العمل العام والأهلي بالمحافظة، وقدمت لأسرته وذويه العزاء في الفقيد، داعين الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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