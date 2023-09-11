95 مليون جنيه في ساعات | تصريح مثير من فرج عامر

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه عن رفضه بيع لاعبي الفريق عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"اهم قضية في نادي سموحة ان كرة القدم الآن تمثل واجهة الرياضة في اي نادي في مصر وفي العالم لن تكون عبئا علي نادي سموحة ، وبالطريقة التي تدار بها حاليا سوف تكون مصدر دخل وليست حمل علي النادي ، وبالرغم من ان لدي ٤ عروض لبيع ٤ لاعبين مميزين جدا في نادي سموحة استطيع ان احصل علي ٩٥ مليون جنيه في اقل من ٢٤ ساعة لكني لن افعل ذلك للحفاظ علي الفريق ولكن في يناير قد نبيع لاعب او لاعبين لنغطي مصاريف باقي الموسم ،سموحة عمل فريق كروي مشرف بأدني تكلفة".

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “|أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي الذي كان معارا لنادي سموحة، هذا اللاعب لا أرى سببا لتجاهل الأهلي إعادة شراءه لأنه مدافع من طراز فريد، وقائد في الملعب ويتحلى بأخلاق عالية ، وانضم للمنتخب القومي الاول لكرة القدم وانضمامه للأهلي سوف يحل مشاكل إصابات المدافعين في الأهلي”.

من جانب اخر، يرغب النادي الأهلي في حسم صفقة موديست، اليوم الإثنين على أقصى تقدير، على أن يكون اللاعب متاحا أمام الجهاز الفني للسفر رفقة بعثة الأهلي في رحلتها إلى السعودية؛ لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل.