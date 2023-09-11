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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية يفتتح معرض أيادي مصر للحرف اليدوية ببني سويف

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، معرض منتجات" أيادي مصر" ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها.

وتفقد الوزير والمحافظ، منتجات المعرض الذي أقيم بقاعة ديوان عام المحافظة، وتبادلا الحوار مع عدد من منتجي وأصحاب الحرف اليدوية من الفتيات والشباب المتدربين، وشاهدا عروضا متنوعة من منتجاتهم اليدوية التي شملت مجموعة من مشروعات تنمية المرأة الريفية والأسر المنتجة التى ترعاها مديرية التضامن الاجتماعي ، من منتجات الصناعات الحرف اليدوية والتراثية عبارة مشغولات متنوعة تحمل الطابع والفلكلور الشعبي لبني سويف كجزء أصيل من تاريخ وعراقة مصر على مر العصور.

من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها ، ووجه وزير التنمية المحلية  بزيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة علي منصة " أيادي مصر " من محافظة بني سويف  .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى اهتمام ورعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصة " أيادى مصر " لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر .

وأكد اللواء هشام آمنة أن النهوض بالمرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا  يأتي ضمن  محاور وخطة عمل الوزارة في جميع المحافظات المصرية ، مشيراً إلى أهمية التوسع في تلك المعارض  سواء داخل المحافظات أو خارجها بهدف التشجيع على تلك الأعمال من خلال المساهمة في تسويق المنتجات ، مثمناً كافة الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين لدعم ورعاية الحرف التراثية بالمحافظات المصرية وخاصة مبادرة " أيادي مصر" والتي تحظى برعاية خاصة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها عنواناً للهوية المصرية وقاطرة التنمية المستدامة والشاملة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وكذا توفير قروض ميسرة من برنامج " مشروعك " .

وأشاد محافظ بني سويف، بالمشروع الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية ، مؤكدا على أن الاتجاه نحو إحياء وتنشيط والنهوض بالحرف اليدوية والتراثية يمثل توجهاً قومياً ترعاه القيادة السياسية ، وأنه نظرا لأهمية هذا القطاع تم إدراجه ضمن قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة الأولى على مستوى محافظات مصر التي تم اعدادها وأصبحت المظلة المحلية التي يتم من خلالها تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في اطار "رؤية مصر 2030" التي يرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وشدد على دعم المحافظة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، والتنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة توفر سبل الحياة الكريمة للمواطنين

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ بني سويف  خلال افتتاح المعرض عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

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التنمية المحلية بني سويف ايادى مصر

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