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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع خفير خاص على يد شقيق زوجته بالقليوبية والسبب صادم.. القصة الكاملة

اطلق النار علي زوج
اطلق النار علي زوج شقيقته

ذهب الزوج الى منزل اهل زوجتة لحل الخلافات العائلية التى نشبت بينهما ،لكن الأمور تطورت إلى مشاجرة بينة وبين شقيق زوجتة وأدت الى انهاء حياة الزوج في غمضة عين.

 

لم يتوقع الخفير الخاص أن تكون نهايته على يد شقيق زوجته ، الذى أطلق علية النار اثر تدخله في المشاجرة التى دارت بينه وبين زوجته شقيقة المتهم.

احداث الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة الخانكة اشارة من المستشفى بوصول   شخص يعمل خفير خصوصى مفارق للحياة اثر طلق نارى وتم اخطار مدير امن القليوبية فانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة.

 وتوصلت التحريات إلى أنه بسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه حال ذهاب شقيقه المتوفـى لمسكن أهلية زوجته لحل خلافات زوجية بينهما حدثت بينه وبينها مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها شقيق زوجته فأطلق تجاهه عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

تم نقل الجثة الى مستشفى الخانكة العام والقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتحرر محضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

انهاء حياه خفير خاص القليوبية القصة الكاملة الخلافات العائلية

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