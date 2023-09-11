يسبب سرطان الأمعاء .. أخصائية تغذية علاجية تحذر من مخاطر الإمساك

أكدت الدكتورة هبة حسام، اخصائية التغذية العلاجية، أن الإمساك له مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، مشيرة إلى أنه يمكن أن يسبب الإصابة بمرض “سرطان الأمعاء”، لذا لا بد من العرض على طبيب متخصص لو حدث الإمساك.

وقالت هبة حسام، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، أن الإمساك قد يسبب أيضا قرحة وإلتهابات في الأمعاء، مؤكدة أن الإمساك يحدث نتيجة حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

القيام بعملية الهضم بطريقة صحية

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية، أن كورس“الأناسيليوم - وان دايت”، له نتائج فعالة في إنقاص الوزن، مؤكدة أن الأناسيليوم عبارة عن أعشاب طبيعية، ويساهم في تنظيم حركة الأمعاء، والقيام بعملية الهضم بطريقة صحية.