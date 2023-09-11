الفنانة التركية دينيز شاكر بطلة مسلسل "الأوراق المتساقطة" تحتفل بزفافها

أقيم حفل زفاف الفنانة التركية دينيز شاكر، المعروفة في العالم العربي بـ"فتون" من رجل الأعمال التركى بيلجيهان بايكال، في حفل عائلي.

وأقيم الزفاف بحضور الممثلة والمغنية زوهال أولجاي التي كانت سببًا في تعارف دينيز وزوجها قبل عامين.

معلومات عن دينيز شاكر

دينيز شاكر هي ممثلة تركية درست المسرح في جامعة هاجت تبا للكونسرفتوار وبدأت مشوارها كمذيعة في إحدى القنوات.

واكتسبت دينيز شهرتها في العالم العربي من خلال مشاركتها في مسلسل "الأوراق المتساقطة"، الذي كان واحدًا من أوائل الأعمال التركية التي تم عرضها في العالم العربي كما شاركت في مسلسلي "قطاع الطرق لن يحكموا العالم" و"البراءة".

وعرض مسلسل "الأوراق المتساقطة" على قناة Mix وتم إنتاجه في عام 2006، ويتألف من خمسة مواسم.

ويدور المسلسل حول عائلة "تكين"، التي تتكون من الأب "علي رضا" والأم "خيرية". يُضطر الأب للاستقالة من وظيفته بعد رفضه ارتكابمخالفات وتعرضه لضغوط من رئيسه للموافقة على تنازلات غير قانونية.

وينتقل الأب إلى إسطنبول ليتمكن من إكمال تعليم ابنته "نجلاء" في الجامعة، وهناك يحاول "علي رضا" الحفاظ على قيم وأخلاق أبنائه،على الرغم من الأزمة المالية الصعبة والضغوط المختلفة التي يواجهها بعد فقتدمير وظيفته.