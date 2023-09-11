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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتأييد ترشيحات البلدين بالمنظمات الدولية.. رسالة من شكري لوزيرة خارجية بوركينا فاسو

رسالة من وزير الخارجية
رسالة من وزير الخارجية إلى وزيرة خارجية بوركينا فاسو

سلم السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي سفير مصر العربية في واجادوجو، بتسليم رسالة من "سامح شكري" وزير الخارجية إلى "اوليفيا روامبا" وزيرة الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج.
 وأشار السفير المصري إلى أن الرسالة تتناول أوجه التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، وتؤكد على مواصلة مصر دعمها للشعب البوركيني من خلال الدورات التدريبية المتعددة لبناء القدرات في المجالات المختلفة، وكذلك المنح الدراسية المقدمة للدراسة في الأزهر الشريف وفي الجامعات المصرية، إلى جانب استمرار إيفاد البعثة الأزهرية إلى بوركينا فاسو والتي تقوم بدور كبير بين أطياف المجتمع البوركيني.
 

وأضاف السفير المصري أنه تم خلال اللقاء تناول الترشيحات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة القادمة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة تأييد الترشيحات المصرية والبوركينية في المنظمات الدولية، كما تم التأكيد على دعم المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو.

من جانبها، قدمت وزيرة الخارجية البوركينية خالص الشكر والتقدير على اهتمام سامح شكري بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع بلادها وحرص مصر على تقديم الدعم لبوركينا فاسو خلال الفترة الراهنة لمجابهة التحديات والأزمات التي تمر بها.

الازهر الشريف الجامعات المصرية السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي السفير المصري جمهورية مصر العربية سفير جمهورية مصر العربية سامح شكري وزير الخارجية

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