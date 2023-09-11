أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

أعلن مطار شانجي الصيني إصابة 9 ركاب كانوا على متن طائرة تابعة لشركة طيران الصين وتحمل 146 راكبا و9 من أفراد الطاقم أثناء هبوطها في سنغافورة.

يرجع سبب الإصابات إلى اندلاع حريق مفاجىء في الطائرة من طراز "إيرباص أيه 320" والتي كانت متجهة من تشنجدو في الصين إلى مطار شانجي في سنغافورة.

أبلغت الرحلة التابعة لشركة طيران الصين (CA403) عن وجود دخان في عنبر الشحن الأمامي والمرحاض، ومن ثم أعلنت حالة الطوارئ وطلبت أولوية الهبوط في مطار شانجي.

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ووفقا لما ذكره بيان لمطار شانجي الصيني عبر “فيسبوك” فقد أصيب 9 ركاب بجروح طفيفة بسبب استنشاق الدخان والسحجات أثناء عملية الإخلاء والتي أظهرها مقطع فيديو منتشر.

وقال أحد الركاب لوسائل إعلام صينية إن الدخان أدى إلى تشويش الأضواء في المقصورة حيث طلبت المضيفات من الركاب التزام الهدوء والبقاء في مقاعدهم بعد أن وقف البعض.

وأكدت وسائل إعلام صينية بأنه تم إخماد الحريق في المحرك الأيسر بعد هبوط الطائرة.

من جانبها، أوضحت شركة طيران الصين اليوم الإثنين، أن تحقيقا أوليا أشار إلى أن السبب هو عطل ميكانيكي في المحرك، ولا يزال التحقيق مستمرا.