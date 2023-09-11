محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل في بنها

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال تطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل بمدينة بنها بطول ٨٠٠ متر بتكلفة ٤ مليون جنيه.



ويربط الشارع الجديد شارع كليه تجاره بشارع ٨ بمنطقة الفلل وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة الطرق الرئيسية والفرعية وتجميل الميادين العامة والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.



واشتملت أعمال التطوير على أعمال توسعة الطريق و رفع كفاءة الشارع بالكامل من أرصفة جانبية و دهان بلدورات وعمل مصارف لمياه الأمطار .



ووجه "محافظ القليوبية" الشركة المنفذة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف ورفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الأسفلت، علاوة على مراعاة الفواصل بين الأسفلت لعدم حدوث ميل في الطريق.