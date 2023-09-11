عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل في بنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال تطوير شارع الترعة بمنطقة الفلل بمدينة بنها بطول ٨٠٠ متر  بتكلفة ٤ مليون جنيه.


ويربط الشارع الجديد شارع كليه تجاره بشارع ٨ بمنطقة الفلل وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة الطرق الرئيسية والفرعية وتجميل الميادين العامة والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.


واشتملت أعمال التطوير على أعمال توسعة الطريق و رفع كفاءة الشارع بالكامل من أرصفة جانبية و دهان بلدورات وعمل مصارف لمياه الأمطار .


ووجه "محافظ القليوبية" الشركة المنفذة  على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف ورفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الأسفلت، علاوة على مراعاة الفواصل بين الأسفلت لعدم حدوث ميل في الطريق.

القليوبية أعمال التطوير الخدمات المقدمة الطرق الرئيسية المظاهر العشوائية المواصفات الفنية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين توسعة الطريق توجيهات القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

مصرع خفير خاص على يد شقيق زوجته بالقليوبية والسبب صادم.. القصة الكاملة

المؤبد لـ قهوجى تخلص من صديقة في القليوبية بطريقة بشعة.. تفاصيل

ضبط عنصر اجرامى هارب من أحكام قضائية بالقليوبية

عاطل ينهي حياة زوج شقيقته فى مشاجرة بالقليوبية

رموا بعض بالطوب والزجاج في الصيدلية بقليوب | لسبب صادم

تجديد حبس مسجل خطر لحيازته مواد مخدرة بالقليوبية

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية كفر الشموت ببنها

محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلا مدارس" ببنها

ترشيحاتنا

برلمانى يوضح خطوات فصل الموظف من العمل بسبب المخدرات

إي اف چي هيرميس تتعاون مع تداول السعودية لاستعراض أبرز فرص الاستثمار

فشل كبير.. تحذير أمريكي من إطاحة الجيش الأوكراني بـ زيلينسكي

عاصفة وليست إعصارا.. أستاذ مناخ يكشف مفاجأة عن حالة الطقس

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

اقتلعت منزلا من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ