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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بناء على طلبه...أليو ديانج يغادر معسكر منتخب بلاده من أجل الأهلي

صدى البلد

نشر الكابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق صورة للاعب أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي.

و كتب ماهر همام : أليو ديانج لم يسافر رفقة منتخب مالي إلى كوت ديفوار لخوض مباراة ودية معهم بناء على طلبه وبالاتفاق مع الجهاز الفني وغادر معسكر منتخب بلاده من اجل العوده الي الأهلي

 

وتداولت بعض الأنباء، خبر تلقي المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، عرض من نادي بشكتاش التركي للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، والانتقال إلي النادي التركي خلال الصيف الحالي.

 

وذكرت الصحف التركية، أن نادي بشكتاش التركي يريد التعاقد مع أليو ديانج، وأشترط النادي الأهلي الحصول على مبلغ مالي كبير، للموافقة علي انتقال ديانج إلي صفوق بشكتاش التركي.

 

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