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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زوج ينهي حياة زوجته بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته في مسكنهما الواقع في منطقة حى الشهداء التابع لدائرة قسم ثاني في محافظة الإسماعيلية. 

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كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت اخطاراً بورود بلاغ يشير إلى قيام شخص بانهاء حياة زوجته باحدى المناطق الأكثر شعبية بمنطقة منشية الشهداء التابعة لقسم شرطة ثان.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الواقعة، حيث تم التحفظ على الزوج مرتكب الواقعة وجاري مناقشته والاستماع إلى اقواله وتحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة للمعاينة الجنائية والقضائية لمسرح الجريمة.  

ومن جهة أخرى تم نقل جثمان الزوجة المتوفية إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة.

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