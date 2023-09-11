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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر يضرب السياحة الأوروبية هذا الصيف.. ما السبب؟

حرارة مرتفعة سجلتها
حرارة مرتفعة سجلتها إيطاليا هذا الصيف

حذّرت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين من أن المخاطر المناخية المتزايدة، التي تجلت في درجات الحرارة الشديدة وحرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من أوروبا هذا الصيف، قد تلحق الضرر باقتصاد المنطقة في أقرب وقت هذا العام، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي أحدث توقعاتها الاقتصادية ، خفضت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي توقعاتها للنمو بالمنطقة في عامي 2023 و2024. 
لكن حتى تلك التوقعات الأكثر قتامة قد تكون متفائلة للغاية، على حد قولها.

وقالت المفوضية: "إن تجسيد هذه المخاطر [المناخية] يحمل تكاليف باهظة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، من حيث الخسائر في رأس المال الطبيعي وتدهور النشاط الاقتصادي، بما في ذلك السياحة".

وتتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.8٪ هذا العام، بانخفاض عن توقعات الارتفاع بنسبة 1٪ في الربيع. وتم تعديل معدل النمو في العام المقبل إلى 1.4% من 1.7%.

وألقت اللجنة باللوم على ضعف الطلب المحلي، الذي تأثر بارتفاع التضخم ، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة، في تخفيض التصنيف الائتماني.

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