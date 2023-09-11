ألمانيا تعلق على رفض المغرب عرضها لتقديم المساعدة

قالت ألمانيا إن العلاقات الدبلوماسية مع مملكة المغرب "جيدة" وذلك بعد تقديم عرض المساعدة من برلين للمغرب إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، رفض المغرب على ما يبدو عرض المساعدة الذي قدمته فرنسا، ويبدو أن ألمانيا في وضع مماثل.

دفع ذلك وزارة الخارجية الألمانية إلى التعليق، حيث قال المتحدث باسمها: "العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والمغرب جيدة". وأضاف: "أنا متأكد من أنهم (المغرب) فكروا بعناية شديدة بشأن القوات التي يمكن نشرها وأين وكيف يمكنهم الوصول إلى هناك، وما هي قدرات النقل المتاحة، على سبيل المثال".

مثل فرنسا والمغرب، كانت العلاقات بين الرباط وبرلين مشحونة إلى حد ما في السنوات الأخيرة. لقد أصبحت مطالبة المغرب بمنطقة الصحراء الغربية مرة أخرى في قلب القضية.وفي حين أن ألمانيا لم تنكر مطالبة المغرب، إلا أنها لم تصل إلى حد دعمها بشكل فعال.

في مارس 2021، سحب المغرب اتصالاته مع السفارة الألمانية في الرباط، بسبب "خلافات عميقة" مع برلين، وتوترت العلاقات أكثر عندما رفضت برلين مرة أخرى دعم مطالبة المغرب بالصحراء الغربية، ما دفع الرباط إلى سحب سفرائها من العاصمة الألمانية.

بُذلت محاولات لإصلاح العلاقات، حيث كتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مباشرة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس في يناير من العام الماضي سعيا إلى "ارتباط جديد".

ويحاول البلدان أيضاً تطوير استراتيجيات مشتركة لتوليد الطاقة الخضراء، وهو الأمر الذي أصبح ذا أهمية متزايدة بالنسبة لألمانيا التي تعتمد على الغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.