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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش المغربي يصل إلى مركز الزلزال المدمر

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أفادت وسائل الإعلام الرسمية المغربية، اليوم الاثنين، بأن الجيش المغربي وصل إلى جماعة ايغيل، مركز الزلزال المدمر.

وصلت شاحنات عسكرية تحمل مساعدات وجنودًا مزودين بالمعدات إلى البلدة، بعد أيام من وقوع الزلزال.

وقال مراسل قناة “2M” إن الجنود كانوا يسيرون فوق الجبل للوصول إلى التضاريس الجبلية، وتوجد جرافة في الموقع لإزالة الأنقاض التي تسد الطرق المؤدية إلى قرى أخرى.

ويبلغ عدد سكان إيغيل 5000 نسمة عبر قراها، وتقع في محافظة الحوز، المنطقة الأكثر تضرراً من الزلزال، حيث قُتل ما لا يقل عن 1400 شخص.

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وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل الإعلام الرسمية أنقاض المنازل والمباني المدمرة مع اصطفاف المركبات المحملة بالمساعدات لدخول البلدة.

وأسقطت مروحية عسكرية مساعدات جوية على قرى البلدة منذ وقوع الزلزال.

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